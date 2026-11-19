El directivo azulcrema sostiene una gestión basada en un tricampeonato y 17 Liguillas al hilo

Santiago Baños ha ganado títulos pese a las críticas. | Claro Sports.

Santiago Baños está cerca de cumplir una década como presidente deportivo del América y su gestión presenta una contradicción: ha sido uno de los directivos más cuestionados por la afición, pero también uno de los responsables de una etapa que dejó nueve títulos oficiales, cuatro campeonatos de Liga MX y el primer tricampeonato en la historia de los torneos cortos del fútbol mexicano. Su permanencia en Coapa ha atravesado eliminaciones, fichajes que no cumplieron las expectativas y decisiones que provocaron peticiones de salida, aunque los resultados ofrecen argumentos para evaluar su trabajo más allá de los momentos de crisis.

Desde su nombramiento el 26 de mayo de 2017, Baños ha participado en la construcción de diferentes proyectos deportivos, desde el regreso de Miguel Herrera hasta las contrataciones de Santiago Solari, Fernando Ortiz, André Jardine y Guillermo Almada. Los resultados no siempre fueron inmediatos: entre el campeonato del Apertura 2018 y el del Apertura 2023 transcurrieron cinco años sin una nueva corona de Liga MX. Sin embargo, la elección de Jardine transformó aquella sequía en una racha de tres campeonatos consecutivos.

La regularidad es otro de los argumentos a favor de su administración. En los 17 torneos de Liga MX que se han completado desde el Apertura 2017 hasta el Clausura 2026, sin contar el Clausura 2020 cancelado por la pandemia, el América siempre alcanzó la fase final. En ese periodo registró cinco eliminaciones en cuartos de final, seis en semifinales, dos subcampeonatos y cuatro títulos. Es decir, en 12 de los 17 campeonatos llegó al menos a semifinales y disputó seis finales.

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El balance no elimina los cuestionamientos. El América también perdió finales, quedó fuera de competencias internacionales y tuvo que reconstruir su plantilla en diferentes ocasiones. Pero los números muestran que, incluso durante sus periodos sin títulos, la institución mantuvo una presencia constante entre los equipos que disputaron el campeonato, una característica que terminó por convertirse en uno de los principales respaldos deportivos de Baños.

Santiago Baños y sus números en América. | Claro Sports.

De Miguel Herrera a Guillermo Almada: las apuestas de Santiago Baños en el América

Miguel Herrera (2017-2020): el primer proyecto y tres títulos. La llegada de Baños coincidió con el regreso del Piojo, con quien ya había trabajado anteriormente. La decisión produjo el campeonato del Apertura 2018, la Copa MX del Clausura 2019 y el Campeón de Campeones 2018-2019. América también alcanzó la final del Apertura 2019, pero perdió contra Monterrey. Aquella etapa terminó en diciembre de 2020, después de un desgaste deportivo y una eliminación en los cuartos de final del Guardianes 2020 frente a Guadalajara. El directivo tuvo que buscar un entrenador que iniciara un proyecto diferente.

Santiago Solari (2021-2022): resultados en fase regular, pero sin campeonatos. La contratación del exentrenador del Real Madrid representó una apuesta por un perfil internacional. Solari consiguió que el América terminara como sublíder del Guardianes 2021 y líder del Apertura 2021, pero fue eliminado en cuartos de final de ambos torneos, primero por Pachuca y después por Pumas. También perdió la final de la Liga de Campeones de la Concacaf 2021 contra Monterrey. Su ciclo concluyó en marzo de 2022, cuando el equipo atravesaba una crisis de resultados.

Fernando Ortiz (2022-2023): la solución interna que no pudo llegar a la final. El Tano tomó al primer equipo como interino después de la salida de Solari y consiguió una recuperación que llevó al América del fondo de la tabla a las semifinales del Clausura 2022. Su trabajo le permitió conservar el puesto, aunque la historia se repitió durante los dos torneos siguientes. Las Águilas alcanzaron las semifinales del Apertura 2022 y Clausura 2023, sin conseguir disputar el título. La eliminación frente a Guadalajara en mayo de 2023 provocó la salida del entrenador argentino.

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André Jardine (2023-2026): la apuesta que cambió el balance de toda la gestión. Después de tres técnicos que no habían podido conquistar la Liga MX desde 2018, Baños y la directiva eligieron al entrenador brasileño, procedente del Atlético de San Luis. Su llegada generó dudas porque no contaba con títulos de Liga MX, aunque había sido campeón olímpico con Brasil. El resultado fue una etapa de seis trofeos oficiales, entre ellos los títulos de Liga MX del Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024.

Guillermo Almada (2026-actualidad): el reto de construir una nueva etapa. La salida de Jardine, anunciada el 3 de junio de 2026, abrió otro proceso bajo la dirección de Baños. Cuatro días después, el América confirmó la llegada del uruguayo, campeón de Liga MX y de Concacaf con Pachuca. Su contratación representa una nueva apuesta por un entrenador con experiencia en el fútbol mexicano, aunque su balance definitivo en Coapa todavía está pendiente, con el Apertura 2026 en desarrollo.

Los nueve títulos de Santiago Baños y el tricampeonato que transformó su gestión

El América ha conquistado nueve títulos oficiales durante la presidencia deportiva de Santiago Baños. La cifra incluye cuatro campeonatos de Liga MX, una Copa MX, dos Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX y una Campeones Cup. La distribución también permite identificar dos etapas ganadoras: tres trofeos con Miguel Herrera y seis con André Jardine.

El primer gran resultado llegó en el Apertura 2018, cuando el América derrotó a Cruz Azul para conquistar su decimotercer campeonato de Liga MX. Después vinieron la Copa MX del Clausura 2019 y el Campeón de Campeones de ese año. Sin embargo, la institución no volvería a levantar el trofeo de liga hasta diciembre de 2023, situación que convirtió a la directiva en uno de los principales blancos de críticas.

La contratación de Jardine marcó el punto de inflexión. El brasileño llevó al América a conquistar el Apertura 2023 frente a Tigres, el Clausura 2024 contra Cruz Azul y el Apertura 2024 ante Monterrey. Con esos resultados, las Águilas alcanzaron los 16 campeonatos de Liga MX y se convirtieron en el primer club en conseguir tres títulos consecutivos desde la instauración de los torneos cortos.

La cosecha también incluyó el Campeón de Campeones 2023-2024, la Supercopa de la Liga MX 2024 y la Campeones Cup 2024, obtenida frente al Columbus Crew. En junio de 2026, cuando terminó su etapa, el propio Club América reconoció a Jardine por los seis títulos conseguidos durante su permanencia en el banquillo.

Los resultados de Jardine no pueden atribuirse exclusivamente al presidente deportivo. El trabajo del entrenador, la inversión institucional, el rendimiento de los futbolistas y las decisiones de otros integrantes de la estructura deportiva participaron en los campeonatos. Sin embargo, Baños formó parte de la directiva que eligió al técnico y respaldó la conformación de la plantilla que sostuvo aquella racha.

17 torneos consecutivos en la Liguilla

El recorrido de América por la fase final de la Liga MX ofrece una medida de regularidad más amplia que los campeonatos. Entre el Apertura 2017 y el Clausura 2026, el equipo participó en 17 torneos concluidos y avanzó a la fase final en todos ellos. No se contabiliza el Clausura 2020 porque fue suspendido sin que se disputara la Liguilla.

Durante ese periodo, América alcanzó al menos las semifinales en 12 ocasiones, equivalente al 70.6% de los torneos, y disputó seis finales, lo que representa el 35.3%. Además, ganó cuatro campeonatos, una efectividad de 23.5% sobre los 17 torneos completos. En otras palabras, el conjunto azulcrema conquistó aproximadamente un título de Liga MX cada cuatro torneos disputados.

La continuidad se mantuvo con entrenadores de perfiles distintos. Herrera llevó al equipo a fases decisivas y ganó el Apertura 2018; Solari y Ortiz sostuvieron la clasificación, aunque sin títulos; Jardine transformó esa presencia constante en cuatro finales consecutivas y tres campeonatos. El registro colectivo demuestra que el proyecto conservó competitividad durante los cambios de entrenador, aunque no siempre consiguió convertirla en trofeos.

Fichajes acertados, contrataciones fallidas y la deuda internacional

La política de fichajes es uno de los apartados más discutidos de la gestión de Baños. Durante su mandato llegaron jugadores que tuvieron participación decisiva en los campeonatos, como Henry Martín, Guido Rodríguez, Álvaro Fidalgo, Diego Valdés, Julián Quiñones, Álex Zendejas, Brian Rodríguez, Jonathan dos Santos, Luis Ángel Malagón y Sebastián Cáceres. La permanencia de varios de ellos durante distintos proyectos permitió que Jardine encontrara una base de futbolistas que ya conocían las exigencias del club.

No todas las contrataciones ofrecieron el mismo rendimiento. Los fichajes de Jérémy Ménez, Nicolás Castillo, Sergio Díaz, Giovani dos Santos y otros refuerzos que tuvieron poca continuidad o no cumplieron las expectativas alimentaron las críticas sobre la planeación deportiva y la utilización de los recursos. Algunas operaciones se vieron afectadas por lesiones, mientras que otras simplemente no consiguieron consolidarse. Son decisiones que también deben considerarse al evaluar el trabajo de la directiva.

El propio Baños reconoció en septiembre de 2026 que las negociaciones para incorporar a Nelson Deossa y Luis Chávez no pudieron cerrarse por diferencias económicas y obstáculos administrativos. Aunque la directiva concretó otros movimientos, esos casos exhibieron las dificultades para reforzar determinadas posiciones en el mercado. El dirigente también destacó que las decisiones sobre fichajes corresponden al club y no exclusivamente a una persona.

En el plano internacional permanece una deuda. Durante la gestión de Baños, América no ha conquistado nuevamente la Copa de Campeones de la Concacaf. La final perdida frente a Monterrey en 2021, la eliminación contra Pachuca en 2024 y los tropiezos posteriores impidieron trasladar el dominio conseguido en la Liga MX al principal torneo de clubes de la región. La Campeones Cup de 2024 amplió el palmarés, pero no reemplaza la conquista de la Concacaf Champions Cup.

El cierre de 2025 y la primera mitad de 2026 también provocaron nuevos cuestionamientos. América perdió la final del Clausura 2025 ante Toluca y quedó fuera en cuartos de final del Apertura 2025 frente a Monterrey y del Clausura 2026 contra Pumas. A esos resultados se sumaron eliminaciones internacionales y una nueva exigencia de renovación, que terminó con la salida de Jardine pese a sus antecedentes como tricampeón.

América Femenil también suma títulos y finales durante la gestión institucional de Baños

El crecimiento del América Femenil representa otro capítulo de los resultados deportivos del club desde la llegada de Santiago Baños en 2017. En ese periodo, Las Águilas conquistaron tres campeonatos de Liga MX Femenil (Apertura 2018, Clausura 2023 y Clausura 2026), además de la Concacaf W Champions Cup 2025-2026 y el Campeón de Campeonas 2025-2026.

La regularidad del equipo femenil también se refleja en ocho finales de Liga MX, con tres campeonatos y cinco subcampeonatos. Las derrotas por el título se registraron en el Apertura 2022 y Apertura 2023 ante Tigres, Clausura 2024 contra Monterrey, Clausura 2025 frente a Pachuca y Apertura 2025 nuevamente contra Tigres. Los resultados provocaron cuestionamientos sobre la capacidad del plantel para resolver las series definitivas, pese a su presencia frecuente en las últimas instancias.

La actualidad también mantiene al América Femenil en la disputa por el campeonato. El equipo de Villacampa terminó como líder de la fase regular del Apertura 2026 y eliminó a Toluca con marcador global de 6-0 en cuartos de final, por lo que enfrentará a Pumas en semifinales.

¿Los números respaldan a Santiago Baños pese a las críticas?

La evaluación de Santiago Baños presenta dos conclusiones que pueden coexistir. Sus decisiones no estuvieron libres de errores y los periodos sin campeonatos provocaron cuestionamientos legítimos sobre la contratación de jugadores, la elección de entrenadores y la falta de títulos internacionales. Sin embargo, los nueve trofeos oficiales, cuatro coronas de Liga MX y 17 clasificaciones consecutivas a la fase final ofrecen resultados concretos para valorar su trayectoria.

La diferencia entre su gestión y una administración que únicamente consigue clasificaciones radica en el tricampeonato del Apertura 2023 al Apertura 2024, una racha que ningún otro club ha alcanzado en la historia de los torneos cortos. La apuesta por Jardine fue determinante para que el América pasara de cinco años sin un título de liga a la obtención de tres campeonatos consecutivos.

Ahora, con Guillermo Almada en el banquillo y una nueva etapa de reconstrucción, Baños vuelve a enfrentar la exigencia de demostrar que el éxito no dependió exclusivamente de Jardine. La trayectoria del directivo ofrece argumentos a su favor, pero sus decisiones futuras deberán responder a la misma condición que ha marcado su permanencia desde 2017: en el América, los resultados terminan por definir el respaldo.