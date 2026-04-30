Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 29 de abril de 2026

En Claro Sports pueden enterarse de todos los detalles y números ganadores de un sorteo más del Baloto y Baloto Revancha.

Resultado de Baloto y Revancha. – @Baloto_Colombia.

Nueva jornada de sorteos de Baloto y Baloto Revancha. Los colombianos que han puesto a este juego de azar como uno de los más populares de todo el país despiertan con la ansiedad de ver si la suerte les ha sonreído. En Claro Sports traemos todos los detalles de esta lotería.

Resultados de Baloto hoy, 29 de abril

Números ganadores: 04 – 16 – 25 – 27 – 37 – 03.

04 – 16 – 25 – 27 – 37 – Nuevo acumulado: $ 35.200 millones de pesos.

Resultado Baloto 29 de abril | baloto.com

Resultados de Revancha hoy, 29 de abril

Números ganadores: 03 – 06 – 07 – 13 – 28 – 03.

03 – 06 – 07 – 13 – 28 – Nuevo acumulado: $22.100 millones de pesos.

Resultado Baloto Revancha 29 de abril | baloto.com

Baloto y Revancha: ¿cómo jugar?

La persona podrá realizar la elección de las cifras que quiere jugar o tendrá la posibilidad de pedir un tiquete automático, en el que el sistema le asignará los números de manera aleatoria. Cada línea de juego está compuesta por cinco números entre el 1 y 45, además de una superbalota entre 1 y 16.

Quien logre acertar los seis números correspondientes al sorteo será el ganador del premio mayor acumulado que vaya hasta ese momento, el cual va creciendo con cada oportunidad en que no cae. No obstante, hay combinaciones con las que se puede acceder a distintos premios, dependiendo de cuántos aciertos se tuvo.

Sitios para adquirir el tiquete de Baloto

Los puntos autorizados para el expendio de este juego de azar están en distintos tipos de comercios. Ejemplos de estos son farmacias, supermercados, almacenes de cadena y oficinas de trámites los cuales están identificados con el logotipo del juego en la entrada. Además, existe la posibilidad de jugarlo por internet, pues la compañía habilitó el sistema en su sitio web para registrarse y pagar desde cualquier lugar.

Te puede interesar: