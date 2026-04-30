Rating Colombia del 29 de abril de 2026, según CNC: ‘A Otro Nivel’, no tiene rival

En Claro Sports se pueden informar sobre todos los detalles del rating de la televisión colombiana para el 29 de abril.

A otro nivel, programa | Facebook oficial A otro nivel

‘A Otro Nivel’, la producción estelar del Canal Caracol, parece no tener rival en el rating de la televisión colombianos. Los espectadores se han cautivado con el reality de canto y la establecieron como su programación favorita de los canales nacionales. En Claro Sports les contamos todos los detalles.

Rating en Colombia del 29 de abril de 2026, según CNC

A Otro Nivel | Canal Caracol | 9.29 % Noticias Caracol PRM | 8.59 % La Casa de los Famosos | Canal RCN | 5.43 % Espacio político: Partido Centro Democrático | Canal RCN | 5.30 % Las de Siempre | Canal RCN | 5.10 % La Rosa de Guadalupe | Canal RCN | 5.09 % Noticias Caracol MD | 5.06 % Vecinos parte 1 | Canal Caracol | 4.72 % Noticias RCN PRM | 4.45 % Vecinos parte 2 | Canal Caracol | 3.74 %

Programación de fútbol para este jueves 30 de abril de 2026

02:00 p.m. | Shaktar vs Crystal Palace | Champions League.

07:00 p.m. | Tigres vs América | Copa Sudamericana.

07:00 p.m. | Corinthians vs Peñarol | Copa Libertadores.

09:00 p.m. | DIM vs Cusco | Copa Libertadores.

Así se mide el rating en Colombia y esto vale cada punto

Se realiza por medio de decodificadores que están a lo largo del país y está a cargo del Centro Nacional de Consultoría (CNC), entidad que tiene una medición muy acertada. Se usa un modelo de preferencia para definir el porcentaje de puntuación, el cual se basa en medir un cambio de programa de un usuario, que da más valor al producto que pasó a sintonizar en comparación al anterior que estaba viendo.

Rating en Colombia de los últimos días

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