Resultados de loterías de Valle, Meta y Manizales: números que cayeron y ganadores | 29 de abril de 2026

En Claro Sports pueden informarse de todos los números ganadores para las chances y loterías colombianas del 29 de abril.

Boleto de la loterías / Referencial.

Penúltimo día del cuarto mes del 2026 y los juegos de azar siguen dando de que hablar. Nuevos sorteos de las chances y loterías colombianos dejaron en vilo a todos sus participantes. La esperanza de ganarse un par de millones de pesos es grande. Por eso, en Claro Sports, les contamos todos los detalles del 29 de abril.

Lotería del Valle

Serie: 037

037 Número ganador: 7784

7784 Premio mayor: 10.000 millones

Serie: 071

071 Número ganador: 6002

6002 Premio mayor: 2.000 millones

Lotería del Manizales

Serie: 327

327 Número ganador: 4911

4911 Premio mayor: 2.000 millones

Resultados de chances

Dorado: Mañana 7717 – La 5ta 3 – Tarde 9235 – La 5ta 6

Mañana 7717 – La 5ta 3 – Tarde 9235 – La 5ta 6 Culona: Día 1758 – Noche 6826

Día 1758 – Noche 6826 Astro Sol: 5602 – Signo Sagitario

5602 – Signo Sagitario Astro Luna: 5877 – Signo Aries

5877 – Signo Aries Pijao de Oro: 7670 – La 5ta 7

7670 – La 5ta 7 Paisita: Día 9342- La 5ta 8 – Noche 3383 -Conejo

Día 9342- La 5ta 8 – Noche 3383 -Conejo Chontico: Día 2187 – La 5ta 0 – Noche 7698 – La 5ta 7

Día 2187 – La 5ta 0 – Noche 7698 – La 5ta 7 Cafeterito: Tarde 4573 – La 5ta 1 – Noche 0794 – La 5ta 7

Tarde 4573 – La 5ta 1 – Noche 0794 – La 5ta 7 Sinuano: Día 3376 – La 5ta 3 – Noche 6599 – La 5ta 5

Día 3376 – La 5ta 3 – Noche 6599 – La 5ta 5 Cash Three: Día 387 – Noche 804

Día 387 – Noche 804 Play Four: Día 0379 – Noche 4724

Día 0379 – Noche 4724 Samán: Día 6552

Día 6552 Caribeña : Día 1246 – La 5ta 5 – Noche 4125 – La 5ta 7

: Día 1246 – La 5ta 5 – Noche 4125 – La 5ta 7 Motilón: Tarde 8867 – La 5ta 6 – Noche 1344 – La 5ta 4

Tarde 8867 – La 5ta 6 – Noche 1344 – La 5ta 4 Fantástica: Día 2208 – La 5ta 4 – Noche 8318 – La 5ta 9

Día 2208 – La 5ta 4 – Noche 8318 – La 5ta 9 Antioqueñita: Día 4842 – La 5ta 5 – Tarde 1092 – La 5ta 9

Día 4842 – La 5ta 5 – Tarde 1092 – La 5ta 9 Win 4: 8723

8723 Evening: 7164

Pasos a seguir si gana un premio de loterías

Un ganador debería seguir los siguientes pasos en caso de comprobar que tiene un premio por reclamar y evitar así inconvenientes para hacer efectiva su suerte:

Conservar el tiquete en perfecto estado y en un lugar donde no se vaya a perder. Por seguridad, evitar divulgar que se tiene un premio por reclamar. Consultar el reglamento del juego en cuestión, que está al reverso del tiquete y el el sitio web oficial de la compañía organizadora. Revisar el monto máximo que se puede reclamar en cualquier punto de venta autorizado. En caso de superar el límite de dinero, tener claros los pasos adicionales a seguir, como reunir documentación o ir a oficinas especializadas. Comunicarse con la compañía organizadora por los canales oficiales de atención al cliente en caso de tener dudas.

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