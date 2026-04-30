Resultados de loterías de Valle, Meta y Manizales: números que cayeron y ganadores | 29 de abril de 2026
En Claro Sports pueden informarse de todos los números ganadores para las chances y loterías colombianas del 29 de abril.
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Penúltimo día del cuarto mes del 2026 y los juegos de azar siguen dando de que hablar. Nuevos sorteos de las chances y loterías colombianos dejaron en vilo a todos sus participantes. La esperanza de ganarse un par de millones de pesos es grande. Por eso, en Claro Sports, les contamos todos los detalles del 29 de abril.
Lotería del Valle
- Serie: 037
- Número ganador: 7784
- Premio mayor: 10.000 millones
Lotería del Meta
- Serie: 071
- Número ganador: 6002
- Premio mayor: 2.000 millones
Lotería del Manizales
- Serie: 327
- Número ganador: 4911
- Premio mayor: 2.000 millones
Resultados de chances
- Dorado: Mañana 7717 – La 5ta 3 – Tarde 9235 – La 5ta 6
- Culona: Día 1758 – Noche 6826
- Astro Sol: 5602 – Signo Sagitario
- Astro Luna: 5877 – Signo Aries
- Pijao de Oro: 7670 – La 5ta 7
- Paisita: Día 9342- La 5ta 8 – Noche 3383 -Conejo
- Chontico: Día 2187 – La 5ta 0 – Noche 7698 – La 5ta 7
- Cafeterito: Tarde 4573 – La 5ta 1 – Noche 0794 – La 5ta 7
- Sinuano: Día 3376 – La 5ta 3 – Noche 6599 – La 5ta 5
- Cash Three: Día 387 – Noche 804
- Play Four: Día 0379 – Noche 4724
- Samán: Día 6552
- Caribeña: Día 1246 – La 5ta 5 – Noche 4125 – La 5ta 7
- Motilón: Tarde 8867 – La 5ta 6 – Noche 1344 – La 5ta 4
- Fantástica: Día 2208 – La 5ta 4 – Noche 8318 – La 5ta 9
- Antioqueñita: Día 4842 – La 5ta 5 – Tarde 1092 – La 5ta 9
- Win 4: 8723
- Evening: 7164
Pasos a seguir si gana un premio de loterías
Un ganador debería seguir los siguientes pasos en caso de comprobar que tiene un premio por reclamar y evitar así inconvenientes para hacer efectiva su suerte:
- Conservar el tiquete en perfecto estado y en un lugar donde no se vaya a perder.
- Por seguridad, evitar divulgar que se tiene un premio por reclamar.
- Consultar el reglamento del juego en cuestión, que está al reverso del tiquete y el el sitio web oficial de la compañía organizadora.
- Revisar el monto máximo que se puede reclamar en cualquier punto de venta autorizado.
- En caso de superar el límite de dinero, tener claros los pasos adicionales a seguir, como reunir documentación o ir a oficinas especializadas.
- Comunicarse con la compañía organizadora por los canales oficiales de atención al cliente en caso de tener dudas.