Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 31 de agosto de 2026

El popular juego de azar tuvo un sorteo lleno de emociones, pues 18 personas rozaron la posibilidad de un premio mayor.

Resultados del Baloto en Colombia / Foto: Baloto.

No hay duda de que Baloto es probablemente la actividad con mayor popularidad dentro de la oferta de los juegos de azar en Colombia. El factor que más pesa para esa distinción son los grandes premios que ofrece para cada sorteo. Este lunes, finalizando mes, hubo 18 personas que se quedaron a un solo acierto de acceder a alguno de los premios máximo acumulados.

Resultados del Baloto hoy, 31 de agosto de 2026

Números ganadores: 01 – 18 – 25 – 31 – 43 – 08.

01 – 18 – 25 – 31 – 43 – Nuevo acumulado: $56.400 millones de pesos.

Resultados de Revancha hoy, 31 de agosto de 2026

Números ganadores: 14 – 17 – 19 – 20 – 27 – 09 .

14 – 17 – 19 – 20 – 27 – . Nuevo acumulado: $2.400 millones de pesos.

Resultados de Baloto. – @Baloto_Colombia.

Metodología de Baloto

Este juego consiste en escoger cinco números entre el 1 y 45, además de sumar una súperbalota entre 1 y 16. El premio irá aumentando entre más coincidencias logre el jugador en su tiquete y los aciertos completos dan el premio mayor. El acumulado va creciendo con cada ocasión en que no se entrega. Baloto es el juego principal, pero participar en Revancha por un valor adicional es opcional.

¿Dónde adquirir el tiquete de Baloto?

Hay varios establecimientos autorizados. Van desde comercios de trámites, farmacias, supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio, identificados con el logotipo del juego. Desde hace un buen tiempo la compañía lanzó su plataforma web para hacer su registro y el respectivo pronóstico digitalmente.

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