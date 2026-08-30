Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 29 de agosto de 2026

La emoción estuvo por todo lo alto, pues 10 personas se quedaron a un solo acierto de llevarse el gran acumulado.

Resultados del Baloto en Colombia / Foto: Baloto.

Ya es una tradición que los sábados hay expectativa por el sorteo de Baloto y Revancha. Dentro de los juegos de azar en Colombia, esta es la actividad de mayor popularidad de los últimos años por las grandes cifras que alcanza para su premio acumulado. En esta oportunidad, 10 personas estuvieron muy cerca de llevarse el objetivo máximo del juego principal, pues se quedaron a un solo acierto.

Resultados del Baloto hoy, 29 de agosto de 2026

Números ganadores: 05 – 16 – 22 – 36 – 43 – 14.

05 – 16 – 22 – 36 – 43 – Nuevo acumulado: $56.000 millones de pesos.

Resultado de Baloto. – @Baloto_Colombia.

Resultados de Revancha hoy, 29 de agosto de 2026

Números ganadores: 01 – 05 – 15 – 18 – 36 – 06 .

01 – 05 – 15 – 18 – 36 – . Nuevo acumulado: $2.200 millones de pesos.

Resultado de Revancha. – @Baloto_Colombia.

¿Cómo se juega Baloto?

Este juego consiste en escoger cinco números entre el 1 y 45, además de sumar una súperbalota entre 1 y 16. El premio irá aumentando entre más coincidencias logre el jugador en su tiquete y los aciertos completos dan el premio mayor. El acumulado va creciendo con cada ocasión en que no se entrega. Baloto es el juego principal, pero participar en Revancha por un valor adicional es opcional.

¿Dónde comprar el Baloto?

Hay varios establecimientos autorizados. Van desde comercios de trámites, farmacias, supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio, identificados con el logotipo del juego. Desde hace un buen tiempo la compañía lanzó su plataforma web para hacer su registro y el respectivo pronóstico digitalmente.

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