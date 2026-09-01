Resultados de loterías de Cundinamarca y Tolima: números que cayeron y ganadores | 31 de agosto de 2026

El mes finalizó en día lunes y dos loterías pudieron la emoción con el sorteo de sus enormes premios mayores y los secos.

Lotería de Cundinamarca / Foto: Referencial.

El mes de agosto finalizó con la emoción de los juegos de azar en Colombia por todo lo alto. Este lunes, como es costumbre, se realizó el sorteo de dos loterías principales para conocer el tan anhelado número del premio mayor y la variedad de secos. Los chances siguen jugándose en todo el país a través de las distintas modalidades por número de cifras acertadas.

Lotería de Cundinamarca

Resultados. – Lotería de Cundinamarca.

Lotería de Tolima

Resultados. – Lotería de Tolima. Resultados. – Lotería de Tolima.

Resultados de chances

Pick 4: 7395

7395 Pick 3: 025

025 Astro Luna: 8480 – Libra

8480 – Libra Caribeña Noche: 3183-1

3183-1 Sinuano Noche: 4207-2

4207-2 Cafeterito Noche: 0391-1

0391-1 Motilón Noche: 7469

7469 Fantástica Noche: 9722

9722 Culona Noche: 0069

0069 Chontico Noche: 7715-8

7715-8 Paisita Noche: 3257

Procedimiento para premios

Los procesos pueden ser distintos, dependiendo del juego de azar en el que se participó, ya que cada compañía puede tener distintos lineamientos. Los pasos para reclamar un premio están consignados en el reglamento específico del juego, que suele estar impreso en el reverso del billete y también en el sitio web oficial.

Lo que se suele ver es que los organizadores definen un tope que se puede cobrar en cualquier punto de venta autorizado. Si se supera el límite, la persona deberá cumplir con otros requisitos como documentación o visita a una oficina especializada para dar trámite bajo cierto protocolos de seguridad y liquidación de impuestos.

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