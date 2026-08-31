MasterChef Celebrity Colombia 2026: ¿Quién es el eliminado de hoy, 31 de agosto?

¿Quién será eliminado de MasterChef Celebrity? Emmanuel Restrepo, Pautips, Milena López, Tuto Patiño y otros enfrentan el reto.

¿Quién es el eliminado de Masterchef? | Canal RCN.

Continúan las emociones de la octava temporada de MasterChef Celebrity, el reconocido programa que reúne a varias celebridades del país para poner a prueba sus habilidades en la cocina. El formato se ha consolidado como uno de los favoritos de los colombianos al combinar gastronomía, entretenimiento y las diferentes situaciones que se viven durante la competencia.

En cada capítulo, los participantes enfrentan nuevos retos culinarios con el objetivo de mantenerse en competencia y evitar llegar a la prueba de eliminación. A medida que avanza la temporada, la exigencia aumenta y un solo error puede ser determinante para definir quién abandona la cocina.

¿Quién es el eliminado de MasterChef Celebrity Colombia 2026, hoy?

De cara al capítulo de hoy, seis celebridades se encuentran en riesgo de eliminación en MasterChef Celebrity Colombia. Los participantes que deberán enfrentarse al reto para intentar mantenerse en competencia son Emmanuel Restrepo, Pautips, Víctor Tarazona, Milena López, Tuto Patiño y Mariana Mozo. Todos tendrán que demostrar sus habilidades culinarias para evitar convertirse en el próximo eliminado de la temporada.

MasterChef Colombia 2026: lista de todos los eliminados

A lo largo de la octava temporada, varios famosos ya han tenido que despedirse de las cocinas de MasterChef Celebrity Colombia 2026. Los retos de eliminación han dejado fuera a participantes de distintos ámbitos del entretenimiento y los medios, cada uno después de cometer errores que terminaron siendo determinantes frente a los jueces. Estos son los eliminados hasta el momento:

Hugo Gómez

Angélica Blandón

Diana Mina

Lina Tejeira

Luisa Vergara ‘Lui’

Iván Marín

¿Dónde ver en vivo y a qué hora la eliminación de MasterChef Celebrity Colombia 2026? TV y streaming

Puedes ver MasterChef Celebrity Colombia en vivo a las 9:00 p. m. por la señal de televisión abierta del Canal RCN. Si prefieres la opción online, sigue cada capítulo desde tu celular con la app del Canal RCN o entra directamente a su plataforma digital para disfrutar del programa por internet.

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