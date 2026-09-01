Rating Colombia del 31 de agosto de 2026, según CNC: ‘Masterchef Celebrity’ termina el mes con otro eliminado

El concurso de temática gastronómica castigó con dureza un error en la preparación de uno de los participantes.

Capítulo de ‘Masterchef Celebrity’. – @CanalRCN.

Las mediciones de la televisión colombiana cierran otro mes y las compañías estarán muy atentas al comportamiento de sus productos. El más reciente estudio del Centro Nacional de Consultoría (CNC) mostró puntuaciones muy similares a las de días entre semana anteriores. ‘Yo me llamo’ sigue siendo la opción predilecta de los televidentes con su competencia de imitación de cantantes. Por su parte, ‘Masterchef Celebrity’ tuvo noche de eliminación.

Rating en Colombia del 31 de agosto de 2026, según CNC

Yo me llamo – Caracol TV | 14,33 % Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 11,93 % Masterchef Celebrity – RCN | 8,15 % Noticias Caracol MD – Caracol TV | 7,45 % María, la caprichosa – Caracol TV | 6,36 % Pa’ seguirte queriendo – RCN | 5,93 % Noticias RCN PRM – RCN | 4,84 % La rosa de Guadalupe, parte 2 – RCN | 4,73 % Enfermeras – RCN | 4,01 % Noticias Caracol AM – Caracol TV | 3,64 %

¿Quién salió de ‘Masterchef Celebrity’?

El concurso de temática gastronómica tuvo otra noche de eliminación. Aunque era una de las participantes más queridas por el público, Milena López cometió un error en su preparación que le costó el mal concepto del jurado y se convirtió en la séptima eliminada.

Programación de fútbol para este martes, 1 de septiembre de 2026

8:00 p.m. | Fortaleza vs Once Caldas | Liga BetPlay Dimayor.

¿Cómo se mide el rating en Colombia?

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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