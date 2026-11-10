Toto Wolff desafió las críticas por Kimi Antonelli y hoy celebra al campeón más joven de la Fórmula 1

Mercedes apostó por un piloto de 18 años para sustituir a Lewis Hamilton y, pese a los cuestionamientos, encontró a su nuevo campeón del mundo

Antonelli pone a Mercedes en los más alto de la F1 | Claro Sports

Lo que comenzó como una de las decisiones más cuestionadas de Mercedes terminó por convertirse en una historia de éxito dentro de la Fórmula 1. Toto Wolff apostó por Andrea Kimi Antonelli cuando apenas tenía 18 años y ninguna experiencia en la máxima categoría, una determinación que provocó críticas por la responsabilidad que significaba ocupar el asiento de Lewis Hamilton. Dos temporadas después, el italiano conquistó el campeonato mundial y respondió en la pista a quienes dudaban de su capacidad para competir al máximo nivel.

El título conseguido por Antonelli en el Gran Premio de la Ciudad de México 2026 también representa una reivindicación para Wolff, quien defendió su elección incluso cuando los resultados no acompañaron al joven piloto. El director de Mercedes soportó cuestionamientos de expilotos, especialistas y aficionados que consideraban prematuro colocar a un debutante en una de las escuderías más importantes de la parrilla.

La arriesgada decisión de Toto Wolff para reemplazar a Lewis Hamilton

La historia comenzó en 2024, cuando Hamilton anunció que abandonaría Mercedes para incorporarse a Ferrari al finalizar la temporada. La noticia abrió una de las vacantes más atractivas de la Fórmula 1 y colocó a Wolff ante una decisión que marcaría el futuro de la escudería. Mientras pilotos con experiencia como Carlos Sainz aparecían entre las opciones, el dirigente austríaco decidió apostar por un talento que todavía competía en Fórmula 2.

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Antonelli había construido una trayectoria destacada en las categorías inferiores, pero su ascenso despertaba interrogantes. El italiano había pasado directamente de la Fórmula Regional a la Fórmula 2, sin disputar una temporada en Fórmula 3, por lo que su llegada a Mercedes suponía un salto considerable en términos de experiencia, exigencia y exposición mediática. A diferencia de otros debutantes, no tendría un periodo de adaptación en una escudería de menor presión.

Las primeras críticas no tardaron en aparecer. Eddie Jordan, antiguo propietario de un equipo con su apellido de Fórmula 1, cuestionó que Mercedes fuera el escenario adecuado para iniciar la carrera del italiano. Sus dudas aumentaron después del accidente que Antonelli sufrió durante la primera práctica libre del Gran Premio de Italia de 2024. “Sigo creyendo que hay un lugar para Kimi, pero no es Mercedes”, expresó Jordan, quien consideraba que el joven necesitaba adquirir experiencia antes de asumir semejante responsabilidad.

Sin embargo, no todas las opiniones fueron contrarias a la decisión. Lewis Hamilton respaldó públicamente la posibilidad de que Antonelli ocupara su asiento y dejó clara su preferencia cuando todavía no se anunciaba al sustituto. “Si fuera mi decisión, probablemente elegiría a Kimi”, declaró el siete veces campeón del mundo, quien reconoció el potencial del italiano y la importancia de abrir oportunidades para las nuevas generaciones.

Max Verstappen también se pronunció a favor del joven piloto. El neerlandés, quien debutó en Fórmula 1 a los 17 años, conocía las dificultades de incorporarse a la categoría sin una trayectoria extensa. “Cuando tienes talento, y puedes ver que Kimi tiene mucho talento, no creo que debas preocuparte demasiado”, afirmó en 2024, al considerar que la juventud no debía convertirse en un impedimento para recibir una oportunidad.

Los errores de Antonelli pusieron a prueba la confianza de Mercedes

La primera temporada del italiano estuvo lejos de ser sencilla. Aunque mostró velocidad en determinados momentos, Antonelli también enfrentó problemas de adaptación, accidentes y una serie de resultados que aumentaron las dudas sobre su llegada a Mercedes. La presión de competir para una escudería acostumbrada a luchar por victorias se convirtió en un desafío adicional para un piloto que apenas comenzaba su trayectoria en la máxima categoría.

Uno de los momentos más complicados llegó durante una racha de nueve carreras consecutivas sin sumar puntos. Las críticas se intensificaron y antiguos campeones como Jacques Villeneuve y Nico Rosberg cuestionaron sus actuaciones. Villeneuve puso en duda que el italiano estuviera preparado para competir en Fórmula 1, mientras que Rosberg también manifestó reservas sobre su rendimiento, especialmente después de algunos errores que comprometieron sus resultados.

Incluso Wolff tuvo que reconocer públicamente que el desempeño de su piloto estaba por debajo de las expectativas. Después del Gran Premio de Italia de 2025, el director de Mercedes expresó su inconformidad por los errores cometidos durante el fin de semana. Sin embargo, el austríaco mantuvo su respaldo a Antonelli y evitó que las dificultades de su primera campaña modificaran los planes de la escudería.

La postura del dirigente también estaba relacionada con una experiencia que había marcado su trayectoria. Mercedes dejó escapar años atrás la oportunidad de incorporar a Verstappen, quien terminó por convertirse en una de las principales figuras de la Fórmula 1. Wolff no quería repetir aquella historia con Antonelli, un piloto al que la estructura alemana había acompañado desde sus primeros pasos en el automovilismo.

Kimi Antonelli conquista el mundo y responde a quienes dudaron de él

El panorama cambió durante la temporada 2026. Con un año de experiencia y el respaldo de Mercedes, Antonelli comenzó a transformar su potencial en resultados. El italiano encontró la regularidad que le había faltado durante su debut y consiguió nueve victorias antes de asegurar matemáticamente el campeonato, una actuación que lo colocó por encima de sus rivales en la lucha por el título mundial.

La consagración llegó el 1 de noviembre en el Gran Premio de la Ciudad de México, donde terminó en la tercera posición, detrás de Max Verstappen y Lewis Hamilton. El resultado fue suficiente para asegurar su primera corona y convertirse, con 20 años, en el campeón mundial más joven de la historia de la Fórmula 1. Además, puso fin a una espera de 73 años para Italia, que no tenía un monarca desde Alberto Ascari en 1953.

Después de la carrera, Wolff recordó los cuestionamientos que recibió por entregar el asiento de Hamilton a un piloto sin experiencia. El austríaco explicó que desde el principio contemplaba un proceso de desarrollo que requeriría tiempo y paciencia. “Para nosotros, para mí personalmente, nunca existió la menor duda”, aseguró el dirigente, quien también reconoció que muchas personas consideraban que Antonelli debía continuar en Fórmula 2 o comenzar su trayectoria en otro equipo.

El campeonato de Kimi Antonelli representa mucho más que el primer título mundial de su carrera. También confirma el resultado de una decisión que Mercedes sostuvo durante los momentos de mayor incertidumbre. El italiano pasó de ser señalado por su juventud y falta de experiencia a conquistar la Fórmula 1 en su segunda temporada, mientras que Toto Wolff encontró en aquel piloto de 18 años al sucesor que necesitaba para iniciar una nueva etapa después de Lewis Hamilton.

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