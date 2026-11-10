Peloteando, en vivo | martes 10 de noviembre

Sigue el mejor morning show de Claro Sports con toda la información de la Selección Mexicana

Peloteando llega con una nueva emisión para analizar los temas que marcan la agenda deportiva nacional e internacional, con la Selección Mexicana como uno de los principales protagonistas. El equipo dirigido por Rafa Márquez continúa su preparación en Playa del Carmen rumbo al enfrentamiento ante Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League, mientras el cuerpo técnico evalúa las opciones para definir al delantero titular. Santiago Gimenez, Armando González y Julián Quiñones compiten por un lugar en el ataque ante la ausencia de Raúl Jiménez.

El programa también abordará los movimientos que se preparan en Tigres, donde Carlos Emilio González dejará la presidencia del club después de cinco meses en el cargo. Además, Pachuca recibirá a figuras del fútbol internacional durante la ceremonia de investidura del Salón de la Fama 2026, con Thierry Henry, Alessandro Del Piero, Fernando Torres, Oribe Peralta y Christian Giménez entre los homenajeados. En el ámbito internacional, Arsène Wenger analiza la posibilidad de competir contra Gianni Infantino por la presidencia de la FIFA en las elecciones de 2027.

La actividad de la NFL también tendrá espacio en la emisión, con el análisis de la victoria de Buffalo Bills por 23-6 sobre Minnesota Vikings, resultado con el que el equipo de Josh Allen llegó a cuatro triunfos consecutivos. Estos temas, junto con las noticias y el debate sobre los acontecimientos del deporte, formarán parte de Peloteando, que podrás seguir a través de Claro Sports.