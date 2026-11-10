¡Michell Gómez conquista el bronce en los 400 metros vallas de Dakar 2026!

La colombiana Michell Gómez brilló en Dakar 2026 y conquistó el bronce en los 400 metros con vallas. Conozca el logro de la atleta antioqueña.

Michell Gómez, gana bronce | Asociación Iberoamericana de Atletismo.

El deporte colombiano continúa celebrando grandes resultados en el escenario internacional. Esta vez, Michell Gómez se convirtió en una de las protagonistas de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, luego de conquistar la medalla de bronce en la prueba de los 400 metros con vallas, dejando en alto el nombre del país.

La joven atleta, oriunda de San Juan de Urabá, Antioquia, protagonizó una destacada actuación en la competencia, en la que logró detener el cronómetro en 58,90 segundos, registro que le permitió quedarse con el tercer lugar y asegurar una nueva alegría para la delegación colombiana.

🥉🇨🇴 MICHELL GÓMEZ ES MEDALLISTA OLÍMPICA Y BRONCE PARA COLOMBIAAAA! 😭💛💙❤️ Michell Gómez se subió al podio de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar, conquistando el BRONCE en los 400 metros con vallas🏃🏽‍♀️🥉 ¡58,90 SEGUNDOS!Una carrera llena de fuerza, velocidad y corazón. https://t.co/66MsHKXfob — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) November 10, 2026

Michell Gómez mejoró su marca y se quedó con el bronce en Dakar 2026

Uno de los aspectos más destacados de la participación de Michell Gómez fue su capacidad para mejorar el tiempo que había registrado durante la fase de clasificación. La colombiana consiguió superar su marca anterior en la instancia decisiva, demostrando su evolución y el buen nivel deportivo con el que llegó a estas justas juveniles.

Su actuación en los 400 metros con vallas le permitió alcanzar uno de los mayores logros de su joven carrera deportiva. Con un tiempo de 58,90 segundos, la representante antioqueña consiguió instalarse entre las tres mejores competidoras de la prueba y celebrar una medalla de bronce para Colombia.

Antioquia celebra una nueva medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud

El resultado de Michell Carolina Gómez también representa un motivo de orgullo para San Juan de Urabá, municipio antioqueño que ahora celebra el éxito internacional de una de sus deportistas. Su desempeño refleja el talento que continúa surgiendo en las diferentes regiones del territorio colombiano.

Además, esta medalla constituye un reconocimiento al esfuerzo y la preparación de la joven vallista, quien consiguió responder en un escenario de alta exigencia competitiva. Su resultado en Dakar 2026 representa un paso importante en su proyección dentro del atletismo.

Con esta medalla de bronce, Michell Gómez se suma a los deportistas colombianos que han conseguido destacarse en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, una competencia que reúne a jóvenes talentos de diferentes países y que sirve como vitrina para las futuras figuras del deporte mundial.

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