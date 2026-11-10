Raúl González se olvida del Real Madrid y tiene en mente un objetivo: que el Real Oviedo vuelva a PRimera

Las palabras del entrenador en su primera rueda de prensa como DT del equipo carbayón, en lo que será su primera experiencia con un club profesional

Raúl González habla de las razones por las que aceptó ser el DT del Real Oviedo.

Raúl González Blanco estará por siempre vinculado con el Real Madrid, tanto por su etapa como jugador como por su paso por el banquillo del Castilla. Su nombre aparece en los rumores cada que el equipo blanco piensa en un cambio de entrenador, pero su único objetivo es que el Oviedo vuelva a LaLiga.

El martes, Raúl fue presentado oficialmente como DT del Oviedo y dijo que no piensa en el banquillo madridista. “Lo que me veo es estando aquí. Es donde me han dado la oportunidad y la confianza. Me siento muy contento. La sonrisa no me la quito. La idea es que la gente que venga al Tartiere disfrute. Ganaremos, empataremos o perderemos, pero verá a un equipo que ha tenido coraje, que ha ido a por todas y no se ha rendido nunca. Es el camino y la idea”.

Raúl regresa a los banquillos tras más de un año de ausencia. Dejó al Real Madrid Castilla en el verano del 2025, tras estar desde 2018 en las filas del equipo blanco, con los que disputó dos promociones de ascenso a Segunda División y ganó una Youth League.

“Después de un tiempo de entrenar al Castilla, tenía la ilusión de poder elegir un lugar con tradición y una ciudad que tiene pasión por el fútbol. Sé que es un club exigente. Espero estar a la altura y ayudar, dar las herramientas a los jugadores para que representen ese orgullo que tiene la afición por hacer las cosas bien. Con ganas de empezar. Ya hemos hecho el primer entrenamiento y con buenas sensaciones, con ganas de afrontar el primer partido el sábado en el Tartiere”.

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El Oviedo volvió a LaLiga en 2025, pero no pudo mantenerse en Primera y descendió tras una temporada. El equipo tomó la decisión de destituir a Julián Calero pese a que ganaron su último partido. Son novenos en la tabla, pero a solo tres puntos del tercer lugar, por lo que Raúl sabe que hay que analizar rápido a la plantilla para conseguir resultados que les permita subir en la tabla.

“Estamos en un período de valorar y ver un poco las dinámicas y el trabajo que se ha hecho antes. Hay un periodo antes de Navidad que nos va a dar mucha información. Esto es rendimiento y el partido del sábado en la noche es el más importante. Lo que me ha gustado es que es un equipo con mucha intensidad, muy agresivo, un equipo vertical, que busca el gol, que sepa defender. Vamos a ver qué jugadores tenemos. Vamos a ver cómo se encuentran. Vamos a evaluar todo, sabiendo que en cada partido hay que pelear por los tres puntos. Es un maratón, con muchas batallas, y lo importante es estar bien posicionados para los últimos meses de competición y pelear por el objetivo que es estar en Primera división.

Sobre lo que habló con Jesús Martínez, comentó: “He hablado con él, tuve una conversación muy futbolera. Es un presidente muy apasionado, que se desvive, que habla con todo el mundo que está aquí. A él le gustan los equipos que son atrevidos, que juegan bien al fútbol, que atacan, pero esto debe ser un equilibrio entre todo. Tenemos que convencer a los jugadores de que vayan adquiriendo mecanismos, que con el día a día irán adquiriendo. Me siento muy agradecido y quiero darles las gracias por confiar en mí. En mi conversación les vi ilusionado”.

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Será la primera ocasión que Raúl dirija a un equipo profesional, tras haber estado en la cantera madridista. “Me tengo que adaptar. Para mí va a ser un reto importante. Venir aquí ya he podido empaparme de lo que es el Oviedo. Hay mucho potencial, de gente joven, que es muy buena. Vamos a ir un poco trabajando y viendo qué podemos hacer. Hay cosas que seguiremos haciendo de una misma manera porque creemos en una forma de trabajar, en una exigencia diaria, de gran intensidad, para que todo sea muy dinámico para que los jugadores se sientan mucho mejor. No es lo mismo tener un vestuario de 18, 19, 20 años, que con gente mayor”.

El estilo que tendrá el Oviedo de Raúl será el mismo que tuvo en su carrera. “Me gusta hacer las cosas bien. Uno como ha sido como jugador quiere decir que es un poco así como persona. Tengo que liderar y dirigir a una gran plantilla. Vamos a intentar ser exigentes e intensos, pero también vamos a disfrutar, a pasarlo bien. El fútbol es nuestra pasión, es lo que era mi sueño desde pequeño. Ahora lo que me llena es estar en el césped. Les he dado las gracias a los chico por la oportunidad y al Real Oviedo de estar en el césped, sentir ese olor que es diferente. Para mí es un reto el estar en el fútbol profesional. Tengo mucha confianza en la que gente que he traído y la gente que trabaja en el Real Oviedo. Siempre ha sido una ciudad que le tengo mucho cariño. Ayer el video hablando de que mi primer partido que vestí la camiseta del Real Madrid fue aquí en un amistoso. Las circunstancias han hecho que tenga esta oportunidad. Poquito a poco, nos iremos conociendo todos”.