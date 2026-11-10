Tres convocatorias, tres lesiones: el problema de Raphinha con Brasil que inquieta al Barcelona

El delantero brasileño sufrió tres lesiones durante sus compromisos con la selección en 2026 y fue convocado nuevamente por Carlo Ancelotti para los amistosos de noviembre

Raphinha preocupa al Barcelona | Foto por JEWEL SAMAD / AFP

La convocatoria de Raphinha con la selección de Brasil para los partidos de noviembre ha generado preocupación en el Barcelona, debido a los antecedentes de lesiones que ha sufrido el delantero durante sus participaciones con el conjunto sudamericano en 2026. El futbolista ha presentado problemas musculares en las tres ventanas internacionales anteriores del año, una situación que ha afectado su continuidad con el equipo dirigido por Hansi Flick.

A pesar de que el brasileño todavía se encuentra en proceso de recuperación de las molestias que sufrió durante la convocatoria anterior, Carlo Ancelotti decidió incluirlo en la lista para los amistosos contra Japón y Singapur. Ante este escenario, el Barcelona y la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) mantienen comunicación para administrar sus minutos y reducir el riesgo de que vuelva a lesionarse.

Las tres lesiones de Raphinha con Brasil durante 2026

El historial de problemas físicos del atacante comenzó el 26 de marzo, cuando sufrió una lesión muscular durante un partido amistoso contra Francia, disputado en Boston. La molestia provocó que se perdiera la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League frente al Atlético de Madrid, por lo que el Barcelona tuvo que afrontar esos encuentros sin uno de sus futbolistas con mayor participación ofensiva.

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Meses después, durante la Copa del Mundo de 2026, Raphinha volvió a presentar una lesión muscular en el segundo partido de la fase de grupos contra Haití, celebrado en Filadelfia. El delantero no pudo disputar más encuentros del torneo, en el que Brasil terminó su participación en los octavos de final tras quedar eliminado por Noruega.

El tercer episodio ocurrió el 29 de septiembre, durante un amistoso contra Australia en Sídney. El jugador había enfrentado a ese mismo rival cuatro días antes y, en el segundo compromiso, sufrió molestias en los isquiotibiales de la pierna derecha.

Tras regresar a Barcelona, los estudios detectaron un edema muscular que condicionó su preparación y rendimiento durante los siguientes compromisos del club. Entre ellos estuvo el Clásico contra el Real Madrid, partido en el que consiguió marcar un gol.

De esta manera, Raphinha ha sufrido tres lesiones durante sus concentraciones con Brasil en 2026, con consecuencias tanto en su participación internacional como en la disponibilidad para los encuentros del conjunto catalán.

Barcelona y Brasil acuerdan administrar los minutos de Raphinha

La convocatoria de noviembre contempla dos partidos amistosos en Singapur, donde Brasil enfrentará a Japón y a la selección anfitriona los días 14 y 17, respectivamente. De acuerdo con información de Globo, el Barcelona y la CBF trabajan de manera conjunta para establecer un control sobre la participación del atacante. El objetivo es que pueda cumplir con los compromisos internacionales sin comprometer su recuperación.

La preocupación del club también está relacionada con el calendario posterior a la fecha FIFA. El Barcelona tiene programado un enfrentamiento contra Villarreal el 22 de noviembre, por lo que Raphinha dispondría de pocos días para reincorporarse a los entrenamientos y preparar ese encuentro si permanece con Brasil hasta el final de la concentración.

Durante el acto de renovación de su contrato con el Barcelona hasta 2030, el futbolista se refirió a la administración de sus minutos por parte del seleccionador. “Si de verdad soy importante, Ancelotti sabrá gestionarme”, declaró Raphinha.

El delantero también aseguró que mantiene atención sobre su condición física y envió un mensaje a los seguidores del conjunto catalán: “Que sepan que me cuido”.

La importancia de Raphinha para el Barcelona en la temporada 2026

Las lesiones del brasileño representan un problema para el Barcelona por su participación en el ataque durante la presente campaña. Raphinha acumula 19 goles y tres asistencias, cifras que lo colocan como el máximo anotador del equipo.

Además de desempeñarse como extremo, el futbolista ha ocupado la posición de delantero centro bajo las órdenes de Hansi Flick, lo que ha ampliado sus funciones dentro del esquema ofensivo.

Su situación adquiere relevancia ante los compromisos que afrontará el Barcelona durante las próximas semanas. El conjunto catalán disputa el liderato de LaLiga, busca mantenerse entre los ocho primeros lugares de la Champions League y se prepara para comenzar su participación en la Copa del Rey.

Raphinha también habló sobre los objetivos que pretende alcanzar después de extender su vínculo contractual con la institución. “Tengo un sueño aquí que es la Champions, pero quiero todos los títulos”, expresó el delantero.

Mientras tanto, el atacante deberá equilibrar sus responsabilidades con Brasil y Barcelona. Con tres antecedentes de lesiones durante las convocatorias internacionales de 2026, la administración de su actividad en los próximos amistosos será un factor para determinar las condiciones en las que regresará a su club.