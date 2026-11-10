Sebastián Gómez acepta un primer llamado de Estados Unidos: ¿todavía puede jugar para Nicaragua?

Qué cambia para el futbolista del Seattle Sounders.

Sebastián Gómez, joya del Sounders | JULES DOYLE / MIDDLE EAST IMAGES VIA AFP

Sebastián Gómez aceptó la convocatoria de la selección Sub 23 de Estados Unidos para el inicio del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028. El futbolista del Seattle Sounders, de 20 años e hijo de nicaragüenses, ya había conversado con Juan Cruz Real sobre la posibilidad de sumarse a la selección mayor de Nicaragua. El llamado estadounidense le abre un camino internacional, pero todavía puede representar a la Azul y Blanco.

Steve Cherundolo incluyó a Gómez entre los atacantes de su lista de 23 jugadores. La concentración se realiza del 9 al 17 de noviembre en San Pedro del Pinatar, España. Estados Unidos disputará dos amistosos en el Pinatar Arena: ante Escocia el domingo 15 y frente a Ucrania el martes 17.

Cómo fue el acercamiento de Nicaragua a Sebastián Gómez

Gómez nació en Boca Ratón, Florida, creció en Seattle y, según la MLS, tiene las nacionalidades estadounidense, nicaragüense y canadiense. La Azul y Blanco lo seguía desde antes de su debut en la máxima categoría: llegó a estar en los planes de la Sub 20 de Nicaragua, pero no se incorporó a los entrenamientos porque coincidían con la pretemporada del Tacoma Defiance, la filial de Seattle.

El interés llegó a la selección mayor en agosto, cuando Juan Cruz Real viajó a Estados Unidos, vio un partido del Seattle Sounders y se reunió con Gómez para presentarle su proyecto. El entrenador argentino lo invitó a sumarse a la fecha FIFA de septiembre y octubre, en la que Nicaragua tenía compromisos ante República Dominicana, Curazao y Costa Rica por la Liga de Naciones de Concacaf.

Gómez pidió tiempo. Según publicó La Prensa en septiembre, el futbolista explicó que todavía no se sentía listo para representar a una selección absoluta y que su prioridad era afianzarse en el club: “Quiero enfocarme en ganarme un nombre en la MLS”. Cruz Real dejó abierta la posibilidad de convocarlo más adelante. Dos meses después, la oportunidad que aceptó Gómez fue la de integrarse a un equipo juvenil.

De la academia de Seattle a marcar en la MLS

Gómez entró a la academia del Seattle Sounders en 2017 y dio el salto al Tacoma Defiance en 2024. En su segunda temporada con la filial anotó cinco goles y dio seis asistencias, un rendimiento que le valió un contrato con el primer equipo en enero de 2026. Seattle lo firmó hasta finales de 2029, con opción a extender el vínculo por un año más.

El 16 de mayo debutó ante LA Galaxy y se convirtió en el primer futbolista nicaragüense en jugar en la MLS. Su primera titularidad con Seattle llegó en la Leagues Cup: necesitó cuatro minutos para marcar su primer gol con el equipo y luego dio una asistencia en la victoria 3-0 ante Querétaro.

Su aporte más reciente llegó el 7 de noviembre, un día después de conocerse la lista de Estados Unidos. Gómez marcó al minuto 31 en el 2-1 ante LAFC que clasificó a Seattle a los playoffs de la MLS. El club tiene programado su siguiente partido para el 19 de noviembre ante Real Salt Lake, dos días después del cierre de la concentración en España.

¿Sebastián Gómez todavía puede jugar para Nicaragua?

La respuesta es sí. La FIFA distingue los amistosos de los partidos de una competición oficial. La convocatoria, e incluso sumar minutos con Estados Unidos ante Escocia o Ucrania, no lo vincularía a la federación estadounidense. Por eso, la Azul y Blanco conserva la posibilidad de incorporarlo si el jugador decide aceptar una futura convocatoria.

La situación cambiaría si Gómez disputa un partido de competición oficial con Estados Unidos, incluso en una categoría juvenil. En ese caso, para representar después a Nicaragua necesitaría que la FIFA autorizara un cambio de federación, un trámite sujeto a condiciones. Lo que aceptó en noviembre es una oportunidad de competir por un lugar en el proyecto olímpico; su futuro con una selección mayor sigue abierto.

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