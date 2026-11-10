Lorenzo Zaragoza termina en el lugar 14 del all around en Dakar 2026; Daniil Smirnov conquista el oro

El mexicano sumó 71.797 puntos en los seis aparatos de la gimnasia artística. El ruso Daniil Smirnov se coronó con una puntuación de 81.298

El mexicano consiguió su calificación más alta en salto | Claro Sports

El mexicano Lorenzo Zaragoza Riveira terminó en la decimocuarta posición de la final individual all around de gimnasia artística en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, después de acumular 71.797 puntos en los seis aparatos. El gimnasta nacido en la Ciudad de México, pero representante de Baja California, concluyó su participación entre los 18 finalistas en una competencia que reunió a jóvenes talentos con experiencia en campeonatos internacionales.

La medalla de oro fue para Daniil Smirnov, de Rusia, quien confirmó su condición de campeón europeo juvenil, título conseguido en agosto, al imponerse con 81.298 unidades. El británico Uzair Chowdhury se quedó con la plata gracias a sus 79.132 puntos, mientras que el japonés Ikki Nishihara completó el podio con 79.065, apenas 0.067 unidades por detrás del segundo lugar.

Los tres medallistas llegaron a esta competencia con antecedentes importantes. Además del título continental de Smirnov, Chowdhury había formado parte del equipo británico que conquistó el bronce por equipos, mientras que Nishihara integró el conjunto japonés que obtuvo la plata. La diferencia entre ambos volvió a ser mínima en la disputa por las medallas individuales.

Para Zaragoza, la competencia representó otro capítulo de una trayectoria que ha cobrado impulso durante los últimos meses. El mexicano llegó a Dakar después de conquistar el oro en la final de anillas de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, además de sumar experiencia en una Copa del Mundo en Alemania y disputar su primer Campeonato Mundial, celebrado en Filipinas.

En su recorrido por los seis aparatos, el mexicano consiguió su calificación más alta en salto, con 12.666 puntos, seguido de suelo, donde obtuvo 12.366. En barras paralelas registró 12.166, mientras que en anillas sumó 11.700. Sus actuaciones en barra fija (11.566) y caballo con arzones (11.333) completaron una puntuación total que lo dejó a 9.501 unidades del campeón y a 7.268 del podio.

Antes de viajar a Senegal, Zaragoza había señalado que su objetivo era convertirse en medallista olímpico juvenil. El ganador del Premio Estatal del Deporte 2025 en la categoría juvenil también destacó la importancia de competir contra representantes de las principales potencias de la gimnasia, una experiencia que considera fundamental para medir su nivel y continuar su desarrollo internacional.

El resultado en Dakar se suma a su proceso de formación después del título panamericano y sus primeras participaciones en competencias mundiales. Aunque no logró alcanzar el podio, el mexicano completó los seis aparatos de una final en la que Smirnov se impuso con una ventaja de 2.166 puntos sobre Chowdhury, mientras que la plata y el bronce se resolvieron por un margen inferior a una décima.

En la clasificación general, el chino Yang Lanbin terminó cuarto con 78.465 puntos y el japonés Naoto Shiroiwa fue quinto con 76.265. El mexicano quedó inmediatamente por delante del argentino Benjamín Fernández de Landa, quien acumuló 71.530, una diferencia de apenas 0.267 puntos entre ambos representantes latinoamericanos.