Resultados de loterías de Bogotá, Cruz Roja, Huila y Tolima: números que cayeron y ganadores | 13 de agosto de 2026

Muchas loterías se jugaron el 13 de agosto en Colombia, además de los distintos chances en el territorio ‘Cafetero’.

Resultados. – Lotería de Bogotá.

Varias loterías se jugaron el 13 de agosto a lo largo del país, lo que consolida a este tipo de juegos de azar como uno de los más populares del territorio nacional. En Claro Sports le traemos los distintos resultados, además de los de los chances que también tuvieron acción.

Lotería de Bogotá

Sorteo: 2859.

2859. Serie: 343.

343. Número ganador: 0872.

0872. Premio mayor: 14.000 millones de pesos.

Lotería de la Cruz Roja

Sorteo: 3166.

3166. Serie: 071.

071. Número ganador: 6751

6751 Premio mayor: 7.000 millones de pesos.

Lotería del Huila

Sorteo: 4768.

4768. Serie: 053.

053. Número ganador: 1806.

1806. Premio mayor: 2.000 millones de pesos.

Lotería del Tolima

Sorteo: 4182.

4182. Serie: 109.

109. Número ganador: 1536.

1536. Premio mayor: 3.500 millones de pesos.

Resultados de los chances hoy, 13 de agosto 2026

Dorado: Mañana 4206 – La 5ta 1 – Tarde 8281 – La 5ta 4 – Noche 6453 – La 5ta 4

Mañana 4206 – La 5ta 1 – Tarde 8281 – La 5ta 4 – Noche 6453 – La 5ta 4 Culona: Día 4336 – Noche 8927

Día 4336 – Noche 8927 Astro Sol: 4589 – Signo Tauro

4589 – Signo Tauro Astro Luna: 7052 – Signo Capricornio

7052 – Signo Capricornio Pijao de Oro: 2841 – La 5ta 6

2841 – La 5ta 6 Paisita: Día 2328 – La 5ta 6 – Noche 2168

Día 2328 – La 5ta 6 – Noche 2168 Chontico: Día 5292 – La 5ta 5 – Noche 1497 – La 5ta 4

Día 5292 – La 5ta 5 – Noche 1497 – La 5ta 4 Cafeterito: Tarde 8012 – La 5ta 0 – Noche 4011 – La 5ta 9

Tarde 8012 – La 5ta 0 – Noche 4011 – La 5ta 9 Sinuano: Día 5208 – Noche 3771 – La 5ta 7

Día 5208 – Noche 3771 – La 5ta 7 Cash Three: Día 664 – Noche 320

Día 664 – Noche 320 Play Four: Día 0384 – Noche 8335

Día 0384 – Noche 8335 Samán: Día 6832

Día 6832 Caribeña: Día 1251 – Noche 4927

Día 1251 – Noche 4927 Motilón: Tarde 7425 – La 5ta 1 – Noche 6568 – La 5ta 6

Tarde 7425 – La 5ta 1 – Noche 6568 – La 5ta 6 Fantástica: Día 8808 – La 5ta 5 – Noche 6082

Día 8808 – La 5ta 5 – Noche 6082 Antioqueñita: Día 0623 – La 5ta 1 – Tarde 3516 – La 5ta 4

Le puede interesar