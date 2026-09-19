Resultado de MiLoto hoy, 18 de septiembre de 2026: estos son los números ganadores

Consulte cuáles fueron los resultados del último sorteo de MiLoto, efectuado este viernes 18 de septiembre.

Resultado de MiLoto | baloto.com

Vuelve y juega. El sorteo de MiLoto vuelve a generar altas expectativas entre miles de participantes. Los últimos resultados, aunque no dieron con un ganador absoluto, dejaron a 24 aspirantes muy cerca del objetivo final. A través de Claro Sports consulte los números ganadores.

Resultado de MiLoto de este viernes, 18 de septiembre de 2026

Números ganadores: 10 – 15 – 31 – 33 – 39

10 – 15 – 31 – 33 – 39 Nuevo acumulado: $550 millones de pesos.

Buenos días ☀️🍀✨ Estos son los #Resultados del sorteo N.º 0609 de #MiLoto del viernes 18 de septiembre de 2026. 🍀✨



¡Tuvimos 11.165 ganadores!🎉



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¿Cómo se juega MiLoto?

El juego consiste en elegir cinco números entre 1 y 39, donde el premio aumentará según la cantidad de aciertos a partir de dos. El que logre una coincidencia exacta en su linea, sin duda, se llevará el acumulado vigente en ese sorteo. El monto crece a medida de que no caiga el premio mayor. Una dinámica simple que resulta muy llamativa.

Ganadores de MiLoto: ¿Cómo cobrar?

El procedimiento varía en función del monto a cobrar. En caso de los premios pequeños, se pueden hacer efectivos en cualquier punto de venta autorizado. Sin embargo, cada persona debe revisar los reglamentos sobre los límites. De superarse el tope para el procedimiento sencillo, deberá reunir la documentación e ir a una oficina especializada.

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