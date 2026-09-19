Piojo Herrera sorprende con su explicación tras otro partido sin triunfo del Atlante

El técnico azulgrana habló de los goles recibidos, la definición y el futuro del ‘Hobbit’ Bermúdez con Atlante

Herrera explicó por qué Atlante sigue dejando puntos en el camino | Imago7

Atlante volvió a dejar puntos en el camino y Miguel Herrera encontró una explicación particular para los goles que ha recibido su equipo a lo largo del Apertura 2026: en varias ocasiones han sido anotaciones de gran factura o acciones en las que han tenido poca fortuna.

Luego del empate 1-1 frente a Puebla, el técnico azulgrana señaló que el tanto de los locales llegó nuevamente mediante una jugada complicada, luego de que el disparo de Mathías Tomás se desviara en Walter Clar y cambiara por completo su trayectoria.

“Siempre nos tocan golazos en contra, solamente así o mala suerte. Hoy un rebote que se mete en el ángulo y hay que seguir metiéndole, no hay de otra. El equipo hace un gran trabajo. Al final, un partido muy bueno y los dos equipos de ida y vuelta buscando ganar el partido. Lo pudimos ganar y lo pudimos perder. Es lo que tenemos que corregir porque estamos regalando espacios por el ansia de no poder ganar”, señaló.

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Atlante se había puesto en ventaja antes del descanso gracias a Walter Portales, pero no logró sostener la diferencia y terminó repartiendo puntos en el Estadio Cuauhtémoc. Para Herrera, además de los goles recibidos, la falta de contundencia también ha impedido que el equipo consiga mejores resultados.

“Por supuesto teníamos que haber sacado un mejor resultado. Al final, las ganas de los dos equipos abren el juego y los dos atacamos para buscar el triunfo. No estamos siendo tan certeros, nos está faltando esa parte de la definición, pero me voy tranquilo”, apuntó.

Herrera también habló sobre Christian “Hobbit” Bermúdez y confirmó que continuará teniendo minutos durante el torneo, además de que tendrá la posibilidad de elegir el partido en el que recibirá un homenaje.

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“Este torneo es donde el ‘Hobbit’ puede estar jugando partidos y él escogerá su partido de homenaje. No dije de retiro nunca, pero escogerá un partido de homenaje porque se lo merece y ha trabajado muy bien, al parejo como si fuera un chavito”, concluyó.

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