Resultados de loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 18 de septiembre de 2026

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este viernes 18 de septiembre.

Lotería de Medellín | Foto: Facebook oficial Lotería de Medellín

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, como en cada inicio del fin de semana, hay nuevos ganadores a través de los sorteos registrados desde Medellín, Santander y Risaralda, sin olvidar todos los chances que juegan a diario. A través de Claro Sports, consulte todos los detalles de lo que sucedió el viernes en la noche.

Lotería de Medellín

Sorteo: 4853

4853 Premio mayor: $16.000 millones de pesos.

$16.000 millones de pesos. Número: 8535

8535 Serie: 183

Lotería de Medellín el 18 de septiembre

Lotería de Santander

Sorteo: 5088

5088 Premio mayor: $6.500 millones de pesos.

$6.500 millones de pesos. Número: 0937

0937 Serie: 278

278 Despachado a: Bogotá.

Lotería de Santander el 18 de septiembre

Lotería de Risaralda

Sorteo: 2967

2967 Premio mayor: $2.333 millones de pesos.

$2.333 millones de pesos. Número: 6711

6711 Serie: 284

Lotería de Risaralda el 18 de septiembre

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Resultados de chances hoy

Dorado Mañana: 6688 – 2

6688 – 2 Dorado Tarde: 6398 – 7

6398 – 7 Dorado Noche: 6048 – 4

6048 – 4 Culona Día: 1949

1949 Culona Noche: 5344

5344 Astro Sol: 9265 – Acuario.

9265 – Acuario. Astro Luna: 4808 – Tauro.

4808 – Tauro. Pijao de Oro: 9256 – 6

9256 – 6 Paisita Día: 2668 – 7

2668 – 7 Paisita Noche: 6599 – Conejo.

6599 – Conejo. Chontico Día: 0556 – 1

0556 – 1 Chontico Noche: 4628 – 3

4628 – 3 Cafeterito Tarde : 9383 – 9

: 9383 – 9 Cafeterito Noche: 7579 – 3

7579 – 3 Sinuano Día: 3047 – 9

3047 – 9 Sinuano Noche: 0038 – 9

0038 – 9 Cash Three Día: 466

466 Cash Three Noche: 868

868 Play Four Día: 1472

1472 Play Four Noche: 4704

4704 Samán Día: 4964

4964 Caribeña Día: 1497 – 6

1497 – 6 Caribeña Noche: 2903 – 1

2903 – 1 Motilón Tarde: 9536 – 1

9536 – 1 Motilón Noche: 0573 – 5

0573 – 5 Fantástica Día: 6577 – 0

6577 – 0 Fantástica Noche: 6467 – 0

6467 – 0 Antioqueñita Día: 9677 – 8

9677 – 8 Antioqueñita Tarde: 7090 – 0

7090 – 0 Evening: 4052

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