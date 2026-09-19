Resultados de loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 18 de septiembre de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este viernes 18 de septiembre.

Lotería de Medellín | Foto: Facebook oficial Lotería de Medellín
Lotería de Medellín | Foto: Facebook oficial Lotería de Medellín

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, como en cada inicio del fin de semana, hay nuevos ganadores a través de los sorteos registrados desde Medellín, Santander y Risaralda, sin olvidar todos los chances que juegan a diario. A través de Claro Sports, consulte todos los detalles de lo que sucedió el viernes en la noche.

Lotería de Medellín

  • Sorteo: 4853
  • Premio mayor: $16.000 millones de pesos.
  • Número: 8535
  • Serie: 183
Lotería de Medellín el 18 de septiembre
Lotería de Medellín el 18 de septiembre

MÁS INFORMACIÓN: Resultado de MiLoto hoy, 17 de septiembre de 2026: estos son los números ganadores

Lotería de Santander

  • Sorteo: 5088
  • Premio mayor: $6.500 millones de pesos.
  • Número: 0937
  • Serie: 278
  • Despachado a: Bogotá.
Lotería de Santander el 18 de septiembre
Lotería de Santander el 18 de septiembre

Lotería de Risaralda

  • Sorteo: 2967
  • Premio mayor: $2.333 millones de pesos.
  • Número: 6711
  • Serie: 284
Lotería de Risaralda el 18 de septiembre
Lotería de Risaralda el 18 de septiembre

MÁS INFORMACIÓN: Vuelve el cine a Pereira y se rinde a rescatistas y voluntarios después del terremoto que azotó a Colombia

Resultados de chances hoy

  • Dorado Mañana: 6688 – 2
  • Dorado Tarde: 6398 – 7
  • Dorado Noche: 6048 – 4
  • Culona Día: 1949
  • Culona Noche: 5344
  • Astro Sol: 9265 – Acuario.
  • Astro Luna: 4808 – Tauro.
  • Pijao de Oro: 9256 – 6
  • Paisita Día: 2668 – 7
  • Paisita Noche: 6599 – Conejo.
  • Chontico Día: 0556 – 1
  • Chontico Noche: 4628 – 3
  • Cafeterito Tarde: 9383 – 9
  • Cafeterito Noche: 7579 – 3
  • Sinuano Día: 3047 – 9
  • Sinuano Noche: 0038 – 9
  • Cash Three Día: 466
  • Cash Three Noche: 868
  • Play Four Día: 1472
  • Play Four Noche: 4704
  • Samán Día: 4964
  • Caribeña Día: 1497 – 6
  • Caribeña Noche: 2903 – 1
  • Motilón Tarde: 9536 – 1
  • Motilón Noche: 0573 – 5
  • Fantástica Día: 6577 – 0
  • Fantástica Noche: 6467 – 0
  • Antioqueñita Día: 9677 – 8
  • Antioqueñita Tarde: 7090 – 0
  • Evening: 4052

Te puede interesar:

Resultado de MiLoto hoy, 17 de septiembre de 2026: estos son los números ganadores

Loterias Colombia

Resultado de MiLoto hoy, 17 de septiembre de 2026: estos son los números ganadores

Resultados de loterías de Bogotá y Quindío: números que cayeron y ganadores | 17 de septiembre de 2026

Loterias Colombia

Resultados de loterías de Bogotá y Quindío: números que cayeron y ganadores | 17 de septiembre de 2026

Resultados de loterías de Manizales, Valle y Meta: números que cayeron y ganadores | 16 de septiembre de 2026

Loterias Colombia

Resultados de loterías de Manizales, Valle y Meta: números que cayeron y ganadores | 16 de septiembre de 2026