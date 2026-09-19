Resultados de loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 18 de septiembre de 2026
Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este viernes 18 de septiembre.
La actividad del azar no se detiene. Una vez más, como en cada inicio del fin de semana, hay nuevos ganadores a través de los sorteos registrados desde Medellín, Santander y Risaralda, sin olvidar todos los chances que juegan a diario. A través de Claro Sports, consulte todos los detalles de lo que sucedió el viernes en la noche.
Lotería de Medellín
- Sorteo: 4853
- Premio mayor: $16.000 millones de pesos.
- Número: 8535
- Serie: 183
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Lotería de Santander
- Sorteo: 5088
- Premio mayor: $6.500 millones de pesos.
- Número: 0937
- Serie: 278
- Despachado a: Bogotá.
Lotería de Risaralda
- Sorteo: 2967
- Premio mayor: $2.333 millones de pesos.
- Número: 6711
- Serie: 284
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Resultados de chances hoy
- Dorado Mañana: 6688 – 2
- Dorado Tarde: 6398 – 7
- Dorado Noche: 6048 – 4
- Culona Día: 1949
- Culona Noche: 5344
- Astro Sol: 9265 – Acuario.
- Astro Luna: 4808 – Tauro.
- Pijao de Oro: 9256 – 6
- Paisita Día: 2668 – 7
- Paisita Noche: 6599 – Conejo.
- Chontico Día: 0556 – 1
- Chontico Noche: 4628 – 3
- Cafeterito Tarde: 9383 – 9
- Cafeterito Noche: 7579 – 3
- Sinuano Día: 3047 – 9
- Sinuano Noche: 0038 – 9
- Cash Three Día: 466
- Cash Three Noche: 868
- Play Four Día: 1472
- Play Four Noche: 4704
- Samán Día: 4964
- Caribeña Día: 1497 – 6
- Caribeña Noche: 2903 – 1
- Motilón Tarde: 9536 – 1
- Motilón Noche: 0573 – 5
- Fantástica Día: 6577 – 0
- Fantástica Noche: 6467 – 0
- Antioqueñita Día: 9677 – 8
- Antioqueñita Tarde: 7090 – 0
- Evening: 4052