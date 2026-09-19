Vucetich explota tras el partido de Tigres ante Juárez: “Estoy incómodo y molesto”

Víctor Manuel Vucetich reconoció su molestia tras la derrota 2-0 de Tigres ante Juárez y habló sobre la lesión de Rómulo Zwarg

Vucetich explota tras la derrota de Tigres | Imago 7

Los Tigres cayeron 2-0 ante Juárez, último lugar del torneo, en un resultado que provocó la molestia de Víctor Manuel Vucetich, quien reconoció su inconformidad por lo ocurrido durante el encuentro.

El actual vicepresidente deportivo y entrenador interino del conjunto felino reconoció su inconformidad con lo ocurrido durante el encuentro y también lamentó la lesión de Rómulo Zwarg, quien quedó fuera del partido previo al duelo.

“Sin duda alguna estoy incómodo y molesto por lo que pasó en el terreno de juego. La intención era firme y el equipo venía con la idea de ganar. La verdad, no sé si era penal o no, pero ya lo marcaron. En la segunda mitad fallamos muchas oportunidades de gol; generamos, pero no culminamos.

Lo de Rómulo fue una lesión en la pantorrilla. Ocurrió en un movimiento muy corto para golpear la pelota; posiblemente pueda tratarse de un pequeño desgarro”, comentó.

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Por otro lado, el dirigente habló sobre las dificultades que enfrentó el cuadro felino para contratar refuerzos y pidió confianza en Guillermo Martínez.

“Se estuvo buscando y me consta. Se tuvieron pláticas con diferentes jugadores de varias partes del mundo, pero las circunstancias no se dieron para poder contratarlos.

Los tiempos tampoco permitieron elegir. Memo Martínez es un gran jugador, un mundialista, e independientemente de que atraviese por un periodo como suplente, no se le puede menospreciar”, añadió.

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Los regios están más cerca de la eliminación que de una Liguilla, por lo que podría romperse una racha de 22 torneos consecutivos con presencia en la fiesta grande.

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