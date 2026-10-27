Resultado de MiLoto hoy, 26 de octubre de 2026: estos son los números ganadores

Consulte cuáles fueron los números ganadores del reciente sorteo de MiLoto, efectuado este lunes 26 de octubre.

Resultados de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

La actividad del azar no se detiene. Iniciando la semana, el sorteo de MiLoto desató mucha expectativa entre sus usuarios por el crecimiento del monto acumulado. Al menos 21 personas estuvieron muy cerca de llevarse el anhelado premio, que aún se mantiene en blanco a la espera de un nuvo ganador. Consulte aquí los resultados:

Resultado del MiLoto de este lunes, 26 de octubre de 2026

Números ganadores: 01 – 10 – 12 – 14 – 36

01 – 10 – 12 – 14 – 36 Nuevo acumulado: $260 millones de pesos.

Resultados de MiLoto el 26 de octubre

Así puede jugar al MiLoto

El famoso juego de azar tiene una dinámica muy sencilla. Usted puede elegir cinco números entre 1 y 39, y de allí tendrá acceso a una escala importante de premios que se incrementan a medida de que nadie le atine al premio mayor. A partir de dos coincidencias exactas, tendrá derecho a sumas de dinero, y por supuesto, si le atina a todo, se lleva el monto acumulado. De no haber ganador absoluto, esa cifra crecerá para el siguiente sorteo.

Premios del MiLoto: así se pueden reclamar

El procedimiento está sujeto de acuerdo al monto ganado. Los valores de menor cuantía podrán reclamarse en puntos de venta específicos autorizados. Sin embargo, es pertinente revisar los valores de entrega permitidos, porque de lo contrario, deberá reunir la documentación necesaria y gestionar el cobro en una oficina principal.

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