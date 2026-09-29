Resultado de MiLoto hoy, 28 de septiembre de 2026: estos son los números ganadores

Una de las loterías que más entrega dinero a sus apostadores, se volvió a sortear. Todos los detalles en Claro Sports.

MiLoto en Colombia | MiLoto oficial.

El MiLoto sigue dando de qué hablar en el país, y no es para menos ya que constantemente está entregando miles de millones de pesos a sus fieles apostadores. Por tal motivo, en Claro Sports puede consultar los números ganadores de este lunes, 28 de septiembre del 2026.

Resultado de MiLoto de este lunes, 28 de septiembre de 2026

Números ganadores: 09 – 13 – 14 – 30 – 31

09 – 13 – 14 – 30 – 31 Nuevo acumulado: $ 230 millones de pesos.

Buenos días ✨🍀 Estos son los #Resultados del sorteo N° 2.715 de #BalotoRevancha, N° 614 de #MiLoto y el N° 222 de #ColorLoto del Lunes 28 de septiembre.



¡38.637 ganadores en total! 🎉



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¿Cómo se juega MiLoto?

El juego consiste en elegir cinco números entre 1 y 39, donde el premio aumentará según la cantidad de aciertos a partir de dos. El que logre una coincidencia exacta en su línea, sin duda, se llevará el acumulado vigente en ese sorteo. El monto crece a medida de que no caiga el premio mayor. Una dinámica simple que resulta muy llamativa.

Ganadores de MiLoto: ¿Cómo cobrar?

El procedimiento varía en función del monto a cobrar. En caso de los premios pequeños, se pueden hacer efectivos en cualquier punto de venta autorizado. Sin embargo, cada persona debe revisar los reglamentos sobre los límites. De superarse el tope para el procedimiento sencillo, deberá reunir la documentación e ir a una oficina especializada.

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