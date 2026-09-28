MasterChef Celebrity Colombia 2026: ¿quién es el eliminado de hoy, 28 de septiembre?

Descubra quién abandona la cocina de MasterChef Celebrity Colombia 2026 tras el reto de este lunes 28 de septiembre.

MasterChef Celebrity (Foto: RCN TV)

Nueva jornada de eliminación en uno de los realities de preferencia para los colombianos. Una vez más, como ha sido los últimos lunes, la expectativa va puesta hacia los participantes con delantal negro. Son siete en riesgo, pero uno abandonará la competencia.

Y cada vez hay menos cocineros en el reality. Los pequeños detalles marcan la diferencia en la elaboración de los platos, y los jueces ya no perdonan una sola equivocación, sea por sazón o por mínimos detalles estéticos. Aquí en Claro Sports puede enterarse de los detalles.

¿Quién es el eliminado de MasterChef Celebrity Colombia 2026, hoy?

De la mencionada lista, siete celebridades llevan consigo el riesgo de abandonar la cocina: Julieta Piñeres, Marcela Carvajal, Luciano D’Alessandro, Sebastián Villalobos, Emmanuel Restrepo, Verónica Orozco y Víctor Tarazona.

MasterChef Colombia 2026: lista de todos los eliminados

Previo al reto de eliminación, ya 10 participantes han dejado la competencia. Así va el recuento de relegados:

Hugo Gómez

Angélica Blandón

Diana Mina

Lina Tejeiro

Luisa Vergara ‘Lui’

Iván Marín

Milena López

Sebastián Vega ‘Sebas’

Virginia Lizcano

Tavo Bernate

¿A qué horas puede ver ‘MasterChef Celebrity’ en streaming y televisión?

Entre semana, todos los capítulos del programa se emiten de 9 a 11 de la noche (domingos de 8 a 10). También puede seguir en vivo las emociones de cada episodio en la señal de YouTube del Canal RCN. En la misma app, instantes después de culminarse el reality, estará disponible para mirar en cualquier momento del día.

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