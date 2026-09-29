Partidos de hoy 29 de septiembre de 2026 y dónde ver en vivo todo el fútbol de este martes

El duelo de la Selección Mexicana ante Perú destaca en un día plagado de fútbol internacional

Gil Mora encabeza a la Selección Mexicana | Claro Sports

El fútbol internacional continúa con una agenda cargada este martes 29 de septiembre de 2026. La Fecha FIFA mantiene actividad con partidos de selecciones en Europa, Concacaf y Sudamérica, además de amistosos internacionales donde varios equipos buscan ajustar detalles rumbo a sus próximos objetivos.

La jornada tendrá como uno de sus principales atractivos el regreso de la Selección Mexicana, que enfrentará a Perú en Nueva Jersey dentro de la nueva etapa bajo el mando de Rafael Márquez. Además, habrá encuentros destacados en la UEFA Nations League, con duelos entre selecciones como España, Inglaterra, Croacia y Suiza.

La actividad arrancará desde la madrugada con amistosos internacionales y se extenderá hasta la noche con compromisos de Concacaf. En total, los aficionados podrán seguir una amplia cartelera con partidos de diferentes torneos y horarios.

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Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 29 de septiembre

Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México.

Amistosos internacionales

Australia vs Brasil | 04:00 horas

Rusia vs Irán | 10:00 horas

Estados Unidos vs Chile | 18:00 horas | Disney+

México vs Perú | 20:30 horas | Claro Sports

El encuentro más esperado para el público mexicano será el de la Selección Mexicana ante Perú, duelo que marcará un nuevo capítulo dentro del proceso de Rafael Márquez al frente del Tricolor. El partido se disputará en Estados Unidos como parte de la preparación internacional.

UEFA Nations League

La actividad europea tendrá una jornada intensa con diez partidos programados dentro de la UEFA Nations League. Los encuentros podrán seguirse en México a través de Sky Sports e Izzi.

Finlandia vs Bielorrusia | 10:00 horas | Sky Sports / Izzi

Moldavia vs Islas Faroe | 10:00 horas | Sky Sports / Izzi

San Marino vs Albania | 12:45 horas | Sky Sports / Izzi

Eslovenia vs Macedonia | 12:45 horas | Sky Sports / Izzi

Escocia vs Suiza | 12:45 horas | Sky Sports / Izzi

España vs Croacia | 12:45 horas | Sky Sports / Izzi

Chequia vs Inglaterra | 12:45 horas | Sky Sports / Izzi

Luxemburgo vs Islandia | 12:45 horas | Sky Sports / Izzi

Bulgaria vs Estonia | 12:45 horas | Sky Sports / Izzi

Eslovaquia vs Kazajistán | 12:45 horas | Sky Sports / Izzi

Entre los partidos más destacados aparece el enfrentamiento entre España y Croacia, dos selecciones protagonistas del fútbol europeo en los últimos años. También sobresale el duelo entre Chequia e Inglaterra, además del compromiso entre Escocia y Suiza.

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Liga Dimayor

El fútbol colombiano también tendrá actividad este martes con dos encuentros correspondientes a la Liga Dimayor.

Pereira vs Santa Fe | 14:30 horas

Medellín vs Millonarios | 19:05 horas

FA Cup

La Copa de Inglaterra tendrá un partido dentro de sus primeras rondas con el enfrentamiento entre:

Woodford Town vs Mulbarton | 12:45 horas | Disney+

Concacaf Nations League

La jornada de Concacaf cerrará la actividad del día con cinco encuentros. Los partidos estarán disponibles a través de Concacaf App y Concacaf YouTube.

Islas Vírgenes Británicas vs Islas Turcas y Caicos | 13:00 horas | Concacaf App / Concacaf YouTube

Islas Vírgenes de Estados Unidos vs Bahamas | 14:00 horas | Concacaf App / Concacaf YouTube

Guayana Francesa vs Sint Maarten | 15:00 horas | Concacaf App / Concacaf YouTube

Anguilla vs Aruba | 17:00 horas | Concacaf App / Concacaf YouTube

Belice vs Granada | 20:00 horas | Concacaf App / Concacaf YouTube

La cartelera del martes 29 de septiembre comenzará desde las 04:00 horas con Australia vs Brasil y tendrá su cierre cerca de las 20:00 horas con partidos de Concacaf. La jornada ofrece opciones para seguir fútbol internacional durante prácticamente todo el día.

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