Partidos de hoy 29 de septiembre de 2026 y dónde ver en vivo todo el fútbol de este martes
El duelo de la Selección Mexicana ante Perú destaca en un día plagado de fútbol internacional
El fútbol internacional continúa con una agenda cargada este martes 29 de septiembre de 2026. La Fecha FIFA mantiene actividad con partidos de selecciones en Europa, Concacaf y Sudamérica, además de amistosos internacionales donde varios equipos buscan ajustar detalles rumbo a sus próximos objetivos.
La jornada tendrá como uno de sus principales atractivos el regreso de la Selección Mexicana, que enfrentará a Perú en Nueva Jersey dentro de la nueva etapa bajo el mando de Rafael Márquez. Además, habrá encuentros destacados en la UEFA Nations League, con duelos entre selecciones como España, Inglaterra, Croacia y Suiza.
La actividad arrancará desde la madrugada con amistosos internacionales y se extenderá hasta la noche con compromisos de Concacaf. En total, los aficionados podrán seguir una amplia cartelera con partidos de diferentes torneos y horarios.
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Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 29 de septiembre
Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México.
Amistosos internacionales
- Australia vs Brasil | 04:00 horas
- Rusia vs Irán | 10:00 horas
- Estados Unidos vs Chile | 18:00 horas | Disney+
- México vs Perú | 20:30 horas | Claro Sports
El encuentro más esperado para el público mexicano será el de la Selección Mexicana ante Perú, duelo que marcará un nuevo capítulo dentro del proceso de Rafael Márquez al frente del Tricolor. El partido se disputará en Estados Unidos como parte de la preparación internacional.
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UEFA Nations League
La actividad europea tendrá una jornada intensa con diez partidos programados dentro de la UEFA Nations League. Los encuentros podrán seguirse en México a través de Sky Sports e Izzi.
- Finlandia vs Bielorrusia | 10:00 horas | Sky Sports / Izzi
- Moldavia vs Islas Faroe | 10:00 horas | Sky Sports / Izzi
- San Marino vs Albania | 12:45 horas | Sky Sports / Izzi
- Eslovenia vs Macedonia | 12:45 horas | Sky Sports / Izzi
- Escocia vs Suiza | 12:45 horas | Sky Sports / Izzi
- España vs Croacia | 12:45 horas | Sky Sports / Izzi
- Chequia vs Inglaterra | 12:45 horas | Sky Sports / Izzi
- Luxemburgo vs Islandia | 12:45 horas | Sky Sports / Izzi
- Bulgaria vs Estonia | 12:45 horas | Sky Sports / Izzi
- Eslovaquia vs Kazajistán | 12:45 horas | Sky Sports / Izzi
Entre los partidos más destacados aparece el enfrentamiento entre España y Croacia, dos selecciones protagonistas del fútbol europeo en los últimos años. También sobresale el duelo entre Chequia e Inglaterra, además del compromiso entre Escocia y Suiza.
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Liga Dimayor
El fútbol colombiano también tendrá actividad este martes con dos encuentros correspondientes a la Liga Dimayor.
- Pereira vs Santa Fe | 14:30 horas
- Medellín vs Millonarios | 19:05 horas
FA Cup
La Copa de Inglaterra tendrá un partido dentro de sus primeras rondas con el enfrentamiento entre:
- Woodford Town vs Mulbarton | 12:45 horas | Disney+
Concacaf Nations League
La jornada de Concacaf cerrará la actividad del día con cinco encuentros. Los partidos estarán disponibles a través de Concacaf App y Concacaf YouTube.
- Islas Vírgenes Británicas vs Islas Turcas y Caicos | 13:00 horas | Concacaf App / Concacaf YouTube
- Islas Vírgenes de Estados Unidos vs Bahamas | 14:00 horas | Concacaf App / Concacaf YouTube
- Guayana Francesa vs Sint Maarten | 15:00 horas | Concacaf App / Concacaf YouTube
- Anguilla vs Aruba | 17:00 horas | Concacaf App / Concacaf YouTube
- Belice vs Granada | 20:00 horas | Concacaf App / Concacaf YouTube
La cartelera del martes 29 de septiembre comenzará desde las 04:00 horas con Australia vs Brasil y tendrá su cierre cerca de las 20:00 horas con partidos de Concacaf. La jornada ofrece opciones para seguir fútbol internacional durante prácticamente todo el día.