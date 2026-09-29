¿Quiénes podrían ser titulares ante Perú? Rafa Márquez y el reto de ver nuevas opciones en la Selección Mexicana

El estratega nacional analizaría algunas variantes para su segundo partido al frente del Tricolor

La Selección Mexicana continúa con su preparación para enfrentar a Perú este martes 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, en el segundo compromiso del Tricolor durante la Fecha FIFA. El duelo también representa una nueva oportunidad para Rafael Márquez de observar futbolistas en el inicio de su proceso como entrenador nacional.

El estratega mexicano busca mantener la idea de juego mostrada frente a Colombia, aunque podría realizar modificaciones para darle minutos a algunos elementos que llegaron como novedades en la convocatoria. La competencia interna aumenta con jugadores que buscan ganarse un lugar en este nuevo ciclo mundialista.

El11 titular que Rafa Márquez podría utilizar ante Perú | Imago7

En Jugando Claro se analizó el posible equipo titular que podría presentar Márquez ante Perú, tomando en cuenta que el técnico no suele adelantar sus alineaciones y espera hasta las últimas horas para dar a conocer a los once futbolistas con los que echará mano para tratar de imponerse a los sudamericanos.

Rafael Márquez tiene la posibilidad de realizar rotaciones, pero la línea defensiva podría mantener una base para evitar perder el orden mostrado en el primer encuentro. Johan Vásquez aparece como una pieza importante después de recibir la capitanía, por lo que su presencia ante el combinado del Cono Sur luce complicada de modificar.

El defensor del Genoa se convirtió en uno de los referentes del equipo nacional por su experiencia en Europa. Además, Mateo Chávez y Jeremy Márquez aparecen como opciones para recibir una oportunidad desde el inicio, mientras que Alex Padilla es una alternativa para ocupar la portería y darle descanso a Raúl ‘Tala’ Rangel.

Los posibles titulares de México ante Perú

En el mediocampo existen varias opciones para Rafa, con Obed Vargas y Álvaro Fidalgo como futbolistas que podrían iniciar. Por su parte, Erik Lira al igual que Vásquez, parece ser inamovible en el Tricolor, ya que su mentalidad y liderazgo podrían ser fundamentales ante los peruanos. La aparición de Fidalgo podría en la alineación podría ser un poco más adelante de su posición habitual, con el objetivo de aportar más de manera ofensiva.

Orbelín Pineda es otro de los nombres que podría ser considerado por el entrenador en esta nueva etapa con el Tricolor. El futbolista de Monterrey ha sido constante en procesos anteriores y podría tener una nueva oportunidad para demostrar su capacidad y experiencia dentro del equipo nacional en la delantera.

En ataque, Santiago Gimenez apunta a regresar al once titular después de no disputar minutos en el compromiso anterior. El atacante mexicano podría estar acompañado por Isaías Violante en la izquierda, luego de dejar una buena impresión ante Colombia.

Portero Alex Padilla

Defensas Mateo Chávez Johan Vásquez Víctor Guzmán/Everardo López Jeremy Márquez

Mediocampistas Obed Vargas Álvaro Fidalgo Erik Lira

Delanteros Isaías Violante Orbelín Pineda Santiago Giménez



Perú será una prueba para que Rafael Márquez continúe evaluando opciones dentro del plantel. El combinado sudamericano atraviesa un cambio generacional, aunque mantiene jugadores experimentados como Pedro Gallese y Yoshimar Yotún, quienes conocen de cerca el fútbol mexicano por su paso en la Liga MX.