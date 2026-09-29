Australia vs Brasil en vivo: goles y resultado del partido amistoso, hoy 29 de septiembre de 2026

Sigue el amistoso entre Australia y Brasil este 29 de septiembre. Descubre a qué hora comienza, formaciones y dónde ver.

Australia vs Brasil, amistoso en vivo

La Selección de Brasil continúa con su preparación post Mundial y en esta ocasión enfrenta de nuevo a Australia por el otro amistoso de esta fecha FIFA. Recordemos que hace unos días los dirigidos por Carlo Ancelotti igualaron con el elenco asiático por 1-1 y ahora se viene la ‘revancha’.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Australia vs Brasil hoy 29 de septiembre de 2026?

El partido entre Australia y Brasil dará comienzo a partir de las 5:00 p.m. en Colombia y tendrá transmisión por medio de la plataforma Disney +. A continuación relacionamos los horarios de ese cotejo para México y Centroamérica:

México (CDMX): 4:00 a. m.

4:00 a. m. Centroamérica (Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras): 04:00 a. m.

Alineaciones del Australia vs Brasil, al momento

Australia:

Brasil:

Antecedentes del Australia vs Brasil y últimos resultados

Brasil domina ampliamente el historial ante Australia en los nueve partidos que han jugado. La ‘Canarinha’ tiene seis triunfos y de resto se registran dos empates y una sola victoria para los australianos. El antecedente más cercano se dio hace unos días con la igualdad a un gol con anotaciones de Nestor Irankunda y Rayan.

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