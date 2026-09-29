¡Justo al corazón! La Selección Mexicana usará la icónica playera verde para el partido ante Perú

La última vez que usaron la playera de local fue en los octavos de final de la Copa del Mundo, ante la selección de Inglaterra

Dulces recuerdos del Tri jugando con la playera de local | Imago7

La Selección Mexicana le traerá gratos recuerdos a su afición en su segundo duelo amistoso, esto tras decidir utilizar la playera verde para su enfrentamiento de la Fecha FIFA ante Perú. Un duelo que también representará una nueva oportunidad para Rafael Márquez de buscar su primera victoria como director técnico del Tricolor.

En el debut del exdefensor al frente del equipo nacional ante Colombia, México utilizó el uniforme blanco. El encuentro terminó con empate 1-1, por lo que el cuerpo técnico continúa en la búsqueda de ajustes dentro del nuevo proceso.

El regreso del color verde ocurre después de la participación de México en la Copa del Mundo, donde fue utilizado durante tres encuentros. El primer partido con esta indumentaria fue ante Sudáfrica, compromiso que terminó con victoria mexicana por 2-0 en el duelo inaugural, ante un Estadio Azteca a tope.

Posteriormente, el Tricolor volvió a vestir de verde hasta los dieciseisavos de final ante Ecuador, donde consiguió otro triunfo por 2-0. Finalmente, la última aparición de esta playera ocurrió en los octavos de final contra Inglaterra, partido que México perdió 3-2 en el Estadio Azteca, y con el que dio por concluida su participación.

El Tri dio mucha alegrías vestidos de verde en el Mundial | Imago7

Ahora, el conjunto dirigido por el ‘Kaiser de Michoacán’ estrenará nuevamente esta camiseta frente a Perú, en un partido donde el entrenador buscará darle continuidad al trabajo realizado durante los primeros días de concentración y conseguir su primer triunfo al mando del combinado nacional.

Después del enfrentamiento ante la Bicolor, México todavía tendrá dos compromisos amistosos más dentro de esta Fecha FIFA. El calendario continuará el 3 de octubre frente a Estados Unidos y cerrará el 6 de octubre contra Chile.

El duelo ante Perú será el segundo capítulo del proceso encabezado por Rafael Márquez, quien inició su etapa con un empate frente a Colombia. Con la playera verde de regreso, el Tricolor intentará sumar su primera victoria bajo la dirección del nuevo entrenador.