Resultados de los chances y las loterías: números que cayeron y ganadores | 27 de septiembre de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Todos los números ganadores en un solo lugar: Claro Sports Colombia.

Chontico Noche Loterias
Chontico Noche Loterías / Chontico.

En Claro Sports Colombia siempre podrá encontrar todo lo relacionado con los chances y las loterías. Para este domingo 27 de septiembre no es la excepción. Revise sus tiquetes, puede que sea un feliz ganador, pero aún lo desconoce.

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Resultados de los chances y loterías de hoy, 27 de septiembre del 2026

Dorado
Noche 5810 – La 5ta 0

Culona
Día 9549 – Noche 9415

Astro Luna
1127 – Signo Géminis

Pijao de Oro
6092 – La 5ta 3

Paisita
Día 2878 – La 5ta 1 – Noche 2243 – Cabra

Chontico
Día 2170 – La 5ta 9 – Noche 8419 – La 5ta 9

Cafeterito
Noche 5470 – La 5ta 6

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Sinuano
Día 4688 – La 5ta 2 – Noche 1766 – La 5ta 9

Cash Three
Día 202 – Noche 147

Play Four
Día 9275 – Noche 9186

Samán
Día 6613

Caribeña
Día 4903 – La 5ta 3 – Noche 9797 – La 5ta 8

Motilón
Tarde 5231 – La 5ta 6 – Noche 3719 – La 5ta 3

Fantástica
Noche 2586 – La 5ta 8

Antioqueñita
Día 5900 – La 5ta 5 – Tarde 9538 – La 5ta 5

Evening
4555

Win 4
9649

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