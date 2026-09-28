Resultados de los chances y las loterías: números que cayeron y ganadores | 27 de septiembre de 2026
Todos los números ganadores en un solo lugar: Claro Sports Colombia.
En Claro Sports Colombia siempre podrá encontrar todo lo relacionado con los chances y las loterías. Para este domingo 27 de septiembre no es la excepción. Revise sus tiquetes, puede que sea un feliz ganador, pero aún lo desconoce.
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Resultados de los chances y loterías de hoy, 27 de septiembre del 2026
Dorado
Noche 5810 – La 5ta 0
Culona
Día 9549 – Noche 9415
Astro Luna
1127 – Signo Géminis
Pijao de Oro
6092 – La 5ta 3
Paisita
Día 2878 – La 5ta 1 – Noche 2243 – Cabra
Chontico
Día 2170 – La 5ta 9 – Noche 8419 – La 5ta 9
Cafeterito
Noche 5470 – La 5ta 6
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Sinuano
Día 4688 – La 5ta 2 – Noche 1766 – La 5ta 9
Cash Three
Día 202 – Noche 147
Play Four
Día 9275 – Noche 9186
Samán
Día 6613
Caribeña
Día 4903 – La 5ta 3 – Noche 9797 – La 5ta 8
Motilón
Tarde 5231 – La 5ta 6 – Noche 3719 – La 5ta 3
Fantástica
Noche 2586 – La 5ta 8
Antioqueñita
Día 5900 – La 5ta 5 – Tarde 9538 – La 5ta 5
Evening
4555
Win 4
9649