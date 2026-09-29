Resultados de las loterías de Cundinamarca y Tolima : números que cayeron y ganadores | 28 de septiembre de 2026
Consulte Claro Sports y revise sus tiquetes puede ser un feliz ganador pero aún lo desconoce.
En Claro Sports entendemos la importancia de los chances y las loterías para los colombianos. Por tal motivo diariamente les traemos todos los números ganadores de los distintos sorteos. Así quedó la situación, de este lunes 28 de septiembre del 2026.
Baloto y Revancha
Baloto 12 13 15 25 29 – Superbalota 10
Baloto Revancha 16 19 24 26 28 – Superbalota 02
MiLoto
Miloto 09 13 14 30 31
Lotería de Cundinamarca
Lotería de Cundinamarca 2463 – Serie 138
Lotería de Tolima
Lotería del Tolima 6718 – Serie 171
MÁS INFORMACIÓN: Resultados de los chances y las loterías: números que cayeron y ganadores | 27 de septiembre de 2026
Dorado
Mañana 2275 – La 5ta 5 – Tarde 4159 – La 5ta 3 – Noche 7873 – La 5ta 1
Culona
Día 1198 – Noche 5678
Astro Sol
9009 – Signo Tauro
Astro Luna
4444 – Signo Virgo
Pijao de Oro
6273 – La 5ta 0
Paisita
Día 5175 – La 5ta 2 – Noche 9147 – Caballo
Chontico
Día 1419 – La 5ta 9 – Noche 2145 – La 5ta 6
Cafeterito
Tarde 0402 – La 5ta 1 – Noche 5694 – La 5ta 5
MÁS INFORMACIÓN: Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 26 de septiembre de 2026
Sinuano
Día 3662 – La 5ta 2 – Noche 8608 – La 5ta 9
Cash Three
Día 788 – Noche 176
Play Four
Día 9168 – Noche 0399
Samán
Día 0893
Caribeña
Día 0434 – La 5ta 2 – Noche 1848 – La 5ta 7
Motilón
Tarde 5440 – La 5ta 2 – Noche 9890 – La 5ta 0
Fantástica
Día 6031 – La 5ta 3 – Noche 5442 – La 5ta 1
Antioqueñita
Día 0166 – La 5ta 5 – Tarde 2541 – La 5ta 4
EWvening
3289
Win 4
4807