Resultados de las loterías de Cundinamarca y Tolima : números que cayeron y ganadores | 28 de septiembre de 2026

Consulte Claro Sports y revise sus tiquetes puede ser un feliz ganador pero aún lo desconoce.

Lotería de Cundinamarca / Foto: Referencial.

En Claro Sports entendemos la importancia de los chances y las loterías para los colombianos. Por tal motivo diariamente les traemos todos los números ganadores de los distintos sorteos. Así quedó la situación, de este lunes 28 de septiembre del 2026.

Baloto y Revancha

Baloto 12 13 15 25 29 – Superbalota 10

Baloto Revancha 16 19 24 26 28 – Superbalota 02

MiLoto

Miloto 09 13 14 30 31

Lotería de Cundinamarca

Lotería de Cundinamarca 2463 – Serie 138

Lotería de Tolima

Lotería del Tolima 6718 – Serie 171

Dorado

Mañana 2275 – La 5ta 5 – Tarde 4159 – La 5ta 3 – Noche 7873 – La 5ta 1

Culona

Día 1198 – Noche 5678

Astro Sol

9009 – Signo Tauro

Astro Luna

4444 – Signo Virgo

Pijao de Oro

6273 – La 5ta 0

Paisita

Día 5175 – La 5ta 2 – Noche 9147 – Caballo

Chontico

Día 1419 – La 5ta 9 – Noche 2145 – La 5ta 6

Cafeterito

Tarde 0402 – La 5ta 1 – Noche 5694 – La 5ta 5

Sinuano

Día 3662 – La 5ta 2 – Noche 8608 – La 5ta 9

Cash Three

Día 788 – Noche 176

Play Four

Día 9168 – Noche 0399

Samán

Día 0893

Caribeña

Día 0434 – La 5ta 2 – Noche 1848 – La 5ta 7

Motilón

Tarde 5440 – La 5ta 2 – Noche 9890 – La 5ta 0

Fantástica

Día 6031 – La 5ta 3 – Noche 5442 – La 5ta 1

Antioqueñita

Día 0166 – La 5ta 5 – Tarde 2541 – La 5ta 4

EWvening

3289

Win 4

4807

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