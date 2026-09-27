Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 26 de septiembre de 2026
El sorteo del sábado tuvo mucha emoción por los enormes acumulados y nueve personas se quedaron cerca de un premio mayor.
Dentro de la actividad de los juegos de azar en Colombia, la dinámica más conocida y con mayor aceptación desde hace varios años es Baloto y Revancha. Este sorteo se ha ganado preferencia del público por ofrecer enormes cifras como premio mayor y la posibilidad de recompensas según el número de aciertos conseguidos. En este último sábado de septiembre, nueve personas estuvieron cerca de algún objetivo máximo.
Resultados del Baloto hoy, 26 de septiembre de 2026
- Números ganadores: 11 – 15 – 16 – 20 – 36 – 12.
- Nuevo acumulado: $60.800 millones de pesos.
Resultados de Revancha hoy, 26 de septiembre de 2026
- Números ganadores: 12 – 13 – 21 – 40 – 42 – 08.
- Nuevo acumulado: $3.200 millones de pesos.
¿Cómo se juega Baloto y Revancha?
La dinámica es bien simple. Consiste en escoger cinco números entre el 1 y 45, además de una súperbalota entre 1 y 16. Entre más acierto se tengan, el premio será mayor, dependiendo de la cantidad de personas que tengan ese mismo resultado. Una coincidencia exacta de todas las cifras da paso al premio mayor, que es un acumulado que crece con cada sorteo en que no cae. Baloto es el juego principal, pero se puede participar en Revancha por un costo adicional.
De otro lado y también ganando mucha popularidad durante los últimos meses, el funcionamiento de MiLoto es muy similar, pero todavía más sencillo, pues son números del 1 al 39 y solamente toca escoger cinco cifras. Lo que más viene llamado la atención es la frecuencia con la que este juego entrega su premio mayor, que suele ser cada tres semanas, aproximadamente.
¿Dónde comprar Baloto y Revancha?
Hay varios establecimientos autorizados. Van desde comercios de trámites, farmacias, supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio identificadas con el logotipo del juego. Súmele la plataforma web, donde podrá registrarse y hacer su pronóstico.