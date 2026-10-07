Resultado de MiLoto hoy, 6 de octubre de 2026: estos son los números ganadores
Luego de que cayera el premio mayor, el MiLoto volvió a jugar y el más reciente sorteo dejó a más de 10 mil ganadores.
El MiLoto es uno de los juegos de azar que más recurrentemente cae, lo que hace que sea un atractivo para muchas personas. Hace poco cayó en Bogotá y tras eso el pozo mayor se volvió a reiniciar. En el más reciente sorteo nadie le atinó a la secuencia, pero sí hubo más de 10 mil ganadores.
Resultado del MiLoto de este martes, 6 de octubre de 2026
- Números ganadores: 04 – 07– 20 – 22 – 31
- Nuevo acumulado: $160 millones de pesos.
Buenos días ☀️🍀✨ Estos son los #Resultados del sorteo N.º 0619 de #MiLoto del martes 06 de octubre de 2026. 🍀✨ ¡Tuvimos 10.079 Ganadores! 🎉 📱 Juégalo fácil y rápido aquí https://t.co/92kTZinq3s https://t.co/hKIJDBhGzl— Baloto (@Baloto_Colombia) October 7, 2026
Paso a paso para jugar el MiLoto
En este juego, usted debe escoger cinco números entre el 1 y 39, donde el premio mayor aumentará conforme a la cantidad de aciertos a partir de dos. El que logre la coincidencia exacta, se llevará el premio acumulado vigente en el mencionado sorteo. Dicho monto crece a medida de que no caiga el monto máximo.
Premios del MiLoto: ¿Cómo cobrarlos?
El método a seguir varía dependiendo del monto a cobrar. Los premios pequeños se pueden redimir en cualquier punto de venta autorizado. Sin embargo, es recomendado revisar los topes o límites de entrega, ya que de lo contrario, deberá reunir una documentación específica y llevarlo a una oficina autorizada.