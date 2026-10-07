Resultado de MiLoto hoy, 6 de octubre de 2026: estos son los números ganadores

Luego de que cayera el premio mayor, el MiLoto volvió a jugar y el más reciente sorteo dejó a más de 10 mil ganadores.

Resultado de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

El MiLoto es uno de los juegos de azar que más recurrentemente cae, lo que hace que sea un atractivo para muchas personas. Hace poco cayó en Bogotá y tras eso el pozo mayor se volvió a reiniciar. En el más reciente sorteo nadie le atinó a la secuencia, pero sí hubo más de 10 mil ganadores.

Resultado del MiLoto de este martes, 6 de octubre de 2026

Números ganadores: 04 – 07– 20 – 22 – 31

04 – 07– 20 – 22 – 31 Nuevo acumulado: $160 millones de pesos.

Buenos días ☀️🍀✨ Estos son los #Resultados del sorteo N.º 0619 de #MiLoto del martes 06 de octubre de 2026. 🍀✨ ¡Tuvimos 10.079 Ganadores! 🎉 📱 Juégalo fácil y rápido aquí https://t.co/92kTZinq3s https://t.co/hKIJDBhGzl — Baloto (@Baloto_Colombia) October 7, 2026

Paso a paso para jugar el MiLoto

En este juego, usted debe escoger cinco números entre el 1 y 39, donde el premio mayor aumentará conforme a la cantidad de aciertos a partir de dos. El que logre la coincidencia exacta, se llevará el premio acumulado vigente en el mencionado sorteo. Dicho monto crece a medida de que no caiga el monto máximo.

Premios del MiLoto: ¿Cómo cobrarlos?

El método a seguir varía dependiendo del monto a cobrar. Los premios pequeños se pueden redimir en cualquier punto de venta autorizado. Sin embargo, es recomendado revisar los topes o límites de entrega, ya que de lo contrario, deberá reunir una documentación específica y llevarlo a una oficina autorizada.

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