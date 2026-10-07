Resultados de loterías de Huila y Cruz Roja: números que cayeron y ganadores | 6 de octubre de 2026

Consulte los resultados más recientes de los sorteos de los chances y loterías que se juegan por todo el territorio nacional.

Resultados. – Lotería de la Cruz Roja.

Llegamos a la mitad de la primera semana de octubre y si bien el día 6 estuvo marcado por el partido amistoso de la Selección Colombia ante Perú, varias personas a lo largo del país no dejaron de jugar las loterías y chances. Como es habitual, en Claro Sports les traemos los resultados más recientes de cada uno para que pueda verificar si ganó algún premio.

Lotería del Huila

Sorteo: 4776

4776 Premio mayor: $2.000 millones de pesos.

$2.000 millones de pesos. Número: 0248

0248 Serie: 147

Lotería de la Cruz Roja

Sorteo: 3174

3174 Premio mayor: $11.900 millones de pesos.

$11.900 millones de pesos. Número: 5884

5884 Serie: 177

Resultados de los chances hoy, 6 de octubre de 2026

Culona: Día 5730 – Noche 2837

Día 5730 – Noche 2837 Astro Sol: 6256 – Signo Géminis

6256 – Signo Géminis Astro Luna: 1132 – Signo Acuario

1132 – Signo Acuario Paisita: Día 6020 – La 5ta 9 – Noche 5996

Día 6020 – La 5ta 9 – Noche 5996 Chontico: Día 0414 – La 5ta 4 – Noche 1595 – La 5ta 5

Día 0414 – La 5ta 4 – Noche 1595 – La 5ta 5 Cafeterito: Tarde 6506 – La 5ta 9 – Noche 4364 – La 5ta 3

Tarde 6506 – La 5ta 9 – Noche 4364 – La 5ta 3 Sinuano: Día 1217 – Noche 1059 – La 5ta 3

Día 1217 – Noche 1059 – La 5ta 3 Cash Three: Día 238 – Noche 595

Día 238 – Noche 595 Play Four: Día 7117 – Noche 9517

Día 7117 – Noche 9517 Samán: Día 4181

Día 4181 Caribeña: Día 8777 – La 5ta 3 – Noche 0367 – La 5ta 8

Día 8777 – La 5ta 3 – Noche 0367 – La 5ta 8 Motilón: Tarde 8855 – La 5ta 5 – Noche 3420 – La 5ta 4

Tarde 8855 – La 5ta 5 – Noche 3420 – La 5ta 4 Fantástica: Día 2869 – La 5ta 3 – Noche 2556 – La 5ta 3

Día 2869 – La 5ta 3 – Noche 2556 – La 5ta 3 Antioqueñita: Día 3230 – La 5ta 3 – Tarde 3092 – La 5ta 7

Día 3230 – La 5ta 3 – Tarde 3092 – La 5ta 7 Dorado: Día 0817 – La 5ta 9 – Noche 3820 – La 5ta 9

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