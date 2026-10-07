Resultados de loterías de Huila y Cruz Roja: números que cayeron y ganadores | 6 de octubre de 2026
Consulte los resultados más recientes de los sorteos de los chances y loterías que se juegan por todo el territorio nacional.
Llegamos a la mitad de la primera semana de octubre y si bien el día 6 estuvo marcado por el partido amistoso de la Selección Colombia ante Perú, varias personas a lo largo del país no dejaron de jugar las loterías y chances. Como es habitual, en Claro Sports les traemos los resultados más recientes de cada uno para que pueda verificar si ganó algún premio.
Lotería del Huila
- Sorteo: 4776
- Premio mayor: $2.000 millones de pesos.
- Número: 0248
- Serie: 147
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Lotería de la Cruz Roja
- Sorteo: 3174
- Premio mayor: $11.900 millones de pesos.
- Número: 5884
- Serie: 177
Resultados de los chances hoy, 6 de octubre de 2026
- Culona: Día 5730 – Noche 2837
- Astro Sol: 6256 – Signo Géminis
- Astro Luna: 1132 – Signo Acuario
- Paisita: Día 6020 – La 5ta 9 – Noche 5996
- Chontico: Día 0414 – La 5ta 4 – Noche 1595 – La 5ta 5
- Cafeterito: Tarde 6506 – La 5ta 9 – Noche 4364 – La 5ta 3
- Sinuano: Día 1217 – Noche 1059 – La 5ta 3
- Cash Three: Día 238 – Noche 595
- Play Four: Día 7117 – Noche 9517
- Samán: Día 4181
- Caribeña: Día 8777 – La 5ta 3 – Noche 0367 – La 5ta 8
- Motilón: Tarde 8855 – La 5ta 5 – Noche 3420 – La 5ta 4
- Fantástica: Día 2869 – La 5ta 3 – Noche 2556 – La 5ta 3
- Antioqueñita: Día 3230 – La 5ta 3 – Tarde 3092 – La 5ta 7
- Dorado: Día 0817 – La 5ta 9 – Noche 3820 – La 5ta 9
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