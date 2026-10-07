Resultados de loterías de Huila y Cruz Roja: números que cayeron y ganadores | 6 de octubre de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Consulte los resultados más recientes de los sorteos de los chances y loterías que se juegan por todo el territorio nacional.

Resultados. - Lotería de la Cruz Roja.
Resultados. – Lotería de la Cruz Roja.

Llegamos a la mitad de la primera semana de octubre y si bien el día 6 estuvo marcado por el partido amistoso de la Selección Colombia ante Perú, varias personas a lo largo del país no dejaron de jugar las loterías y chances. Como es habitual, en Claro Sports les traemos los resultados más recientes de cada uno para que pueda verificar si ganó algún premio.

Lotería del Huila

  • Sorteo: 4776
  • Premio mayor: $2.000 millones de pesos.
  • Número: 0248
  • Serie: 147

MÁS INFORMACIÓN: Sebastián Oliveros y su salida del Deportes Tolima: cuestionamiento a las formas y los procesos del fútbol colombiano

Lotería de la Cruz Roja

  • Sorteo: 3174
  • Premio mayor: $11.900 millones de pesos.
  • Número: 5884
  • Serie: 177

Resultados de los chances hoy, 6 de octubre de 2026

  • Culona: Día 5730 – Noche 2837
  • Astro Sol: 6256 – Signo Géminis
  • Astro Luna: 1132 – Signo Acuario
  • Paisita: Día 6020 – La 5ta 9 – Noche 5996
  • Chontico: Día 0414 – La 5ta 4 – Noche 1595 – La 5ta 5
  • Cafeterito: Tarde 6506 – La 5ta 9 – Noche 4364 – La 5ta 3
  • Sinuano: Día 1217 – Noche 1059 – La 5ta 3
  • Cash Three: Día 238 – Noche 595
  • Play Four: Día 7117 – Noche 9517
  • Samán: Día 4181
  • Caribeña: Día 8777 – La 5ta 3 – Noche 0367 – La 5ta 8
  • Motilón: Tarde 8855 – La 5ta 5 – Noche 3420 – La 5ta 4
  • Fantástica: Día 2869 – La 5ta 3 – Noche 2556 – La 5ta 3
  • Antioqueñita: Día 3230 – La 5ta 3 – Tarde 3092 – La 5ta 7
  • Dorado: Día 0817 – La 5ta 9 – Noche 3820 – La 5ta 9

MÁS INFORMCIÓN: Néstor Lorenzo respira: Colombia juega bien y finaliza la fecha FIFA con victoria

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