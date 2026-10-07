¿Qué hacer con Bryan Ruiz? La pregunta que se hace toda Costa Rica

¿Debe ser el próximo técnico de la Selección?

Bryan Ruiz comenzó su interinato, ¿seguirá? | X: @laselecrc_

Las últimas semanas de Bryan Ruiz vienen siendo revolucionarias. El ex líder y capitán del seleccionado de Costa Rica dirigió en el último mes a Alajuelense, a modo de interino ante la salida de Ismael Rescalvo, y consiguió dos victorias que ayudaron a estabilizar al equipo en un momento complejo. Días después, asumió también de manera provisional la Selección tras la salida de Fernando Batista y volvió a responder: ganó los dos encuentros que tuvo por delante en la Nations League, primero ante Nicaragua y posteriormente por 2-0 frente a Haití.

En cuestión de semanas, Ruiz pasó de ser considerado un entrenador en formación a instalar inevitablemente una pregunta en el fútbol costarricense: ¿debe ser el próximo técnico permanente de la Selección? Los resultados respaldan su candidatura. En Alajuelense ganó los dos partidos de su breve interinato y con la Tricolor hizo exactamente lo mismo. Pero quizás lo más importante no fueron solamente los triunfos, sino la respuesta que consiguió de un seleccionado que venía atravesando uno de sus momentos más delicados, después de que Batista cerrara su ciclo sin victorias en seis presentaciones.

Ruiz conoce como pocos lo que significa representar a Costa Rica. Fue capitán, referente de una generación histórica y protagonista de algunos de los mejores años de la Tricolor. Ese conocimiento del futbolista costarricense puede convertirse en una de sus principales fortalezas como entrenador.

De hecho, el propio Bryan sostuvo recientemente que, en este momento, la Selección necesita un técnico nacional que conozca la cultura, la idiosincrasia y la manera de llegarle al jugador tico. Sus primeras experiencias al frente del equipo parecen haber reforzado precisamente ese argumento.

Naturalmente, existen interrogantes. Su trayectoria como entrenador todavía es muy corta y conducir una selección durante un proceso completo representa una responsabilidad muy diferente a hacerlo durante dos partidos de emergencia. Habrá momentos de mayor dificultad, decisiones impopulares, renovación de futbolistas y encuentros ante adversarios de mayor jerarquía. Por eso, la Federación deberá determinar si los buenos resultados recientes son suficientes para entregarle el proyecto o si considera que Ruiz todavía necesita acumular más experiencia antes de asumir definitivamente.

Bryan Ruiz, una opción en Alajuelense | @ldacr

Sin embargo, dentro de la Federación su nombre ya dejó de ser simplemente una solución circunstancial. Según informó La Nación, existe una tendencia dentro del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol favorable a darle continuidad, aunque todavía resta conocer la decisión del propio entrenador. Además, algunos referentes del plantel han dado señales positivas respecto al trabajo realizado durante este breve ciclo. Ruiz, por su parte, terminó el interinato hablando de “tarea cumplida” y señalando que inicialmente su compromiso había sido exclusivamente por esos dos encuentros.

Costa Rica deberá decidir ahora si apuesta por esa continuidad. Bryan Ruiz tiene poca experiencia como entrenador, pero en pocas semanas consiguió algo que parecía mucho más difícil: generar nuevamente confianza alrededor de la Selección. Su identificación con el país, el conocimiento del futbolista costarricense, su liderazgo y, sobre todo, la respuesta inmediata que obtuvo tanto en Alajuelense como en la Tricolor fortalecen su candidatura.

El debate ya no pasa por saber si puede ser considerado para el cargo, porque sus últimas actuaciones lo colocaron inevitablemente entre los candidatos; la verdadera cuestión es determinar si este es el momento adecuado para que uno de los grandes referentes de la historia reciente de Costa Rica se convierta también en el responsable de conducir su nueva etapa desde el banquillo.

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