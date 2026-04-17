MiLoto entrega su premio mayor por segunda vez durante la semana: $160 millones para un afortunado bogotano

El tiquete fue adquirido en un punto venta de la red Paga Todo, bajo la modalidad manual. Es la segunda vez que cae el premio mayor de MiLoto en Bogotá en 2026.

Último ganador de MiLoto | MiLoto oficial.

Bogotá, 16 de abril de 2026 – El sorteo No. 0520 de MiLoto volvió a sonreírle a Bogotá por segunda vez en lo que va de 2026. Un afortunado jugador acertó los números 11, 22, 35, 37 y 39, llevándose un premio de $160 millones.

Entre el 20 de octubre de 2023 y el 12 de abril de 2026, MiLoto ha entregado 2.731.609 premios y ha transferido más de $20.000 millones al sistema de salud del país, consolidando su aporte al financiamiento de servicios de salud para los colombianos.

El nuevo millonario deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio en www.baloto.com.

MiLoto se puede comprar desde la comodidad del celular o computador accediendo a la página web oficial – www.baloto.com -.También en los más de 43 mil puntos de Su Red y SuperGIROS de todo el país o en las principales cadenas de grandes superficies.

🔵💰 ¡MiLoto volvió a caer en Bogotá!



Un nuevo ganador se lleva $160 millones y ya son dos premios mayores en una semana. 🍀



🎯 Sorteo 0520

👥 8.938 ganadores



MiLoto sigue siendo el que más cae.



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