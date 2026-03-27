Colombia reprueba su primer amistoso: ¿qué debe mejorar ante Francia?

La Selección Colombia cayó en su primer amistoso ante Croacia y buscará mejorar su juego y efectividad en la próxima prueba contra Francia.

James jugando con Colombia vs Croacia | FCF.

La Selección Colombia sufrió un duro golpe en su preparación rumbo a la Copa del Mundo tras caer 1-2 frente a Croacia este jueves 26 de marzo. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo no logró sostener su ventaja inicial y terminó cediendo ante un rival europeo que supo aprovechar sus errores defensivos. De esta manera, el combinado nacional perdió su invicto en amistosos ante selecciones del viejo continente y dejó varias dudas de cara a lo que viene.

Un inicio prometedor que no se sostuvo

Colombia arrancó el compromiso con intensidad y encontró rápidamente la recompensa. Jhon Arias abrió el marcador luego de una jugada por la banda izquierda de Johan Mojica, quien envió un centro rasante que, tras un rebote, le quedó servido al atacante para definir de zurda y poner el 1-0 parcial. El tanto ilusionaba con una presentación sólida, pero la alegría duró poco.

Croacia reaccionó casi de inmediato y encontró el empate apenas al minuto 6. Luka Vuskovic probó desde media distancia, el balón se desvió en Jhon Janer Lucumí y terminó descolocando a Camilo Vargas, quien no pudo evitar la caída de su arco. A partir de ese momento, el partido se volvió más equilibrado, con ambos equipos buscando el arco rival.

Errores que costaron caro

Con el paso de los minutos, Colombia tuvo oportunidades para volver a tomar ventaja, especialmente en los pies de Luis Javier Suárez, pero la falta de precisión le pasó factura. Mientras tanto, Croacia apostó por la presión alta para incomodar la salida del equipo nacional y generar errores en campo contrario.

Esa estrategia dio resultado sobre el final del primer tiempo. En el minuto 43, tras un tiro de esquina, Camilo Vargas falló en el cálculo del balón y dejó servido el escenario para que Igor Matanovic conectara de cabeza y pusiera el 1-2 definitivo. Fue un golpe anímico fuerte justo antes del descanso.

Croacia hizo ver mal a Colombia

Para la segunda mitad, Colombia salió con la intención de revertir el marcador en el Camping World Stadium de Orlando. Jugadores como Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Arias y Luis Suárez intentaron generar peligro constante, pero el equipo careció de claridad en los últimos metros.

El desespero comenzó a notarse con el paso de los minutos, lo que facilitó el trabajo defensivo de Croacia. Incluso, el conjunto europeo estuvo cerca de ampliar la ventaja en un par de ocasiones, pero sus remates terminaron estrellándose en los palos.

Un llamado de atención antes de Francia

La derrota deja conclusiones importantes para el cuerpo técnico, especialmente en defensa y definición. Colombia mostró buenas intenciones ofensivas, pero volvió a evidenciar falencias en momentos clave del partido, algo que puede costar caro ante rivales de mayor exigencia.

Ahora, la ‘Tricolor’ tendrá una nueva oportunidad de reivindicarse cuando enfrente a Francia este domingo 29 de marzo a partir de las 2:00 p.m. (hora colombiana). Será una prueba aún más exigente, en la que Colombia buscará corregir errores y recuperar la confianza tras perder su primer examen en estos amistosos FIFA.

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