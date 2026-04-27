Resultados de loterías y chances: números que cayeron y ganadores | 26 de abril de 2026

Como es costumbre durante los domingos y festivos, las loterías principales tomaron un receso y dejaron toda la atención en los chances.

Astro Luna. – superastro.com.co.

Aunque la actividad de los juegos de azar en Colombia tiene movimiento todos los días del año, es normal que los domingos y festivos haya ciertos cambios. El mes de abril va acabando y la semana finalizó concentrando la atención en los chances y sus diversas modalidades que dejan premios repartidos en todo el país.

¿Por qué no hubo loterías principales el domingo?

Lo más normal es que las loterías principales tomen un receso general durante los días domingo y festivos. Esto puede deberse a dos motivos. El primero es que estos días no son muy favorables para la comercialización, pues el público suele estar enfocado en otros asuntos relacionados con la recreación y los planes familiares, más que en los sorteos.

Lo otro es que se dificulta la disposición del personal necesario como para garantizar la perfecta operatividad de los sistemas de azar. Eso sí, los chances habituales siguen manteniendo su actividad acostumbrada y dejando ganadores en todo el país a través de sus diversas modalidades a través de la elección de número de aciertos.

Resultados de chances

Sinuano Noche: 1456-9

1456-9 Pick 4: 1236

1236 Pick 3: 796

796 Fantástica Noche: 0457-1

0457-1 Motilón Noche: 4670-4

4670-4 Cafeterito Noche: 2965-9

2965-9 Caribeña Noche: 3304

3304 Astro Luna: 83811 – Aries

83811 – Aries Culona Noche: 1562

1562 Pijao de Oro: 4568-9

4568-9 Paisita Noche: 1579

1579 Chontico Noche: 2005-4

2005-4 Dorado Noche: 0250-4

Pasos a seguir si gana un premio de loterías

Un ganador debería seguir los siguientes pasos en caso de comprobar que tiene un premio por reclamar y evitar así inconvenientes para hacer efectiva su suerte:

Conservar el tiquete en perfecto estado y en un lugar donde no se vaya a perder. Por seguridad, evitar divulgar que se tiene un premio por reclamar. Consultar el reglamento del juego en cuestión, que está al reverso del tiquete y el el sitio web oficial de la compañía organizadora. Revisar el monto máximo que se puede reclamar en cualquier punto de venta autorizado. En caso de superar el límite de dinero, tener claros los pasos adicionales a seguir, como reunir documentación o ir a oficinas especializadas. Comunicarse con la compañía organizadora por los canales oficiales de atención al cliente en caso de tener dudas.

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