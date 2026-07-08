Resultado MiLoto hoy, 7 de julio de 2026: estos son los números ganadores

Consulte cuáles son los números ganadores del reciente sorteo de MiLoto, efectuado este martes 7 de julio.

Resultados MiLoto.

La actividad del azar no se detiene. Este lunes, después de la tusa por la Selección Colombia, se llevó a cabo el sorteo #567 de MiLoto. Al menos 36 personas rozaron el premio mayor, para sorpresa de todos. En fin, a través de Claro Sports, puede consultar todos los resultados.

Resultado de MiLoto de este martes, 7 de julio de 2026

Números ganadores: 01 – 13 – 21 – 29 – 33

01 – 13 – 21 – 29 – 33 Nuevo acumulado: $650 millones de pesos.

¿Cómo jugar MiLoto?

Este juego de azar, con su dinámica ágil, ha llevado que el premio principal se entregue con mucha regularidad. En este caso, el juego consiste en elegir cinco números entre el 1 y 39. Los premios se organizan dependiendo de la cantidad de aciertos, pues se otorgan beneficios después de dos números atinados. El que consiga adivinar los cinco aciertos ganará la bolsa acumulada, que incrementa su valor tras cada sorteo.

¿Cómo reclamar un premio del MiLoto?

El paso clave es mantener el boleto en un perfecto estado. El reglamento es riguroso, pero lo podrá consultar fácilmente en el sitio web como en el respaldo del tiquete. Allí se estipula el monto máximo que se puede reclamar en efectivo. Si el premio supera esa cantidad, el protocolo establece que el ganador debe acudir a una oficina principal para garantizar la transparencia en la entrega del dinero.

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