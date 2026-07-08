Resultados de las loterías de Cruz Roja y Huila: números que cayeron y ganadores | 7 de julio de 2026
En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el martes 7 de julio.
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Aún Colombia no se recupera de lo que fue la eliminación del Mundial 2026. Sin embargo, hay algo que no da tregua alguna y son los juegos de azar. Varios sorteos se llevaron a cabo el martes 7 de julio en las loterías y chances colombianas. Es por eso que, en Claro Sports, les traemos todos los detalles.
Lotería de Cruz Roja
- Sorteo: 3160
- Premio mayor: $11.800 millones de pesos.
- Número: 5049
- Serie: 129
Lotería de Huila
- Sorteo: 4763
- Premio mayor: $2.000 millones de pesos.
- Número: 0142
- Serie: 065
Resultado de chances hoy, 7 de julio
- Dorado: Mañana 5136 – La 5ta 4 – Tarde 2199 – La 5ta 9
- Culona: Día 1352 – Noche 0614
- Astro Sol: 5622 – Signo Capricornio
- Astro Luna: 5949 – Signo Aries
- Pijao de Oro: 6297 – La 5ta 5
- Paisita: Día 8217 – La 5ta 5 – Noche 4447 – Tigre
- Chontico: Día 8606 – La 5ta 2 – Noche 9437 – La 5ta 5
- Cafeterito: Tarde 7084 – La 5ta 1 – Noche 6418 – La 5ta 3
- Sinuano: Día 1765 – La 5ta 2 – Noche 6765 – La 5ta 1
- Cash Three: Día 759 – Noche 527
- Play Four: Día 7339 – Noche 0108
- Samán: Día 3898
- Caribeña: Día 8381 – La 5ta 3 – Noche 2313 – La 5ta 2
- Motilón: Tarde 1479 – La 5ta 5 – Noche 9138 – La 5ta 0
- Fantástica: Día 7803 – La 5ta 9 – Noche 2537 – La 5ta 7
- Antioqueñita: Día 3141 – La 5ta 7 – Tarde 7444 – La 5ta 1