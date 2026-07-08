Resultados de las loterías de Cruz Roja y Huila: números que cayeron y ganadores | 7 de julio de 2026

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el martes 7 de julio.

Resultados de las loterías anoche en Colombia | Brandon Bell / Getty Images via AFP

Aún Colombia no se recupera de lo que fue la eliminación del Mundial 2026. Sin embargo, hay algo que no da tregua alguna y son los juegos de azar. Varios sorteos se llevaron a cabo el martes 7 de julio en las loterías y chances colombianas. Es por eso que, en Claro Sports, les traemos todos los detalles.

Lotería de Cruz Roja

Sorteo: 3160

3160 Premio mayor: $11.800 millones de pesos.

$11.800 millones de pesos. Número: 5049

5049 Serie: 129

Lotería de Huila

Sorteo: 4763

4763 Premio mayor: $2.000 millones de pesos.

$2.000 millones de pesos. Número: 0142

0142 Serie: 065

Resultado de chances hoy, 7 de julio

Dorado: Mañana 5136 – La 5ta 4 – Tarde 2199 – La 5ta 9

Mañana 5136 – La 5ta 4 – Tarde 2199 – La 5ta 9 Culona: Día 1352 – Noche 0614

Día 1352 – Noche 0614 Astro Sol: 5622 – Signo Capricornio

5622 – Signo Capricornio Astro Luna: 5949 – Signo Aries

5949 – Signo Aries Pijao de Oro: 6297 – La 5ta 5

6297 – La 5ta 5 Paisita: Día 8217 – La 5ta 5 – Noche 4447 – Tigre

Día 8217 – La 5ta 5 – Noche 4447 – Tigre Chontico: Día 8606 – La 5ta 2 – Noche 9437 – La 5ta 5

Día 8606 – La 5ta 2 – Noche 9437 – La 5ta 5 Cafeterito: Tarde 7084 – La 5ta 1 – Noche 6418 – La 5ta 3

Tarde 7084 – La 5ta 1 – Noche 6418 – La 5ta 3 Sinuano: Día 1765 – La 5ta 2 – Noche 6765 – La 5ta 1

Día 1765 – La 5ta 2 – Noche 6765 – La 5ta 1 Cash Three: Día 759 – Noche 527

Día 759 – Noche 527 Play Four: Día 7339 – Noche 0108

Día 7339 – Noche 0108 Samán: Día 3898

Día 3898 Caribeña: Día 8381 – La 5ta 3 – Noche 2313 – La 5ta 2

Día 8381 – La 5ta 3 – Noche 2313 – La 5ta 2 Motilón: Tarde 1479 – La 5ta 5 – Noche 9138 – La 5ta 0

Tarde 1479 – La 5ta 5 – Noche 9138 – La 5ta 0 Fantástica: Día 7803 – La 5ta 9 – Noche 2537 – La 5ta 7

Día 7803 – La 5ta 9 – Noche 2537 – La 5ta 7 Antioqueñita: Día 3141 – La 5ta 7 – Tarde 7444 – La 5ta 1

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