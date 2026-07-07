Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 6 de julio de 2026

Consulte cuáles fueron los números ganadores del reciente sorteo de Baloto y Revancha, disputado este lunes 6 de julio.

Resultado de Baloto y Revancha. – @Baloto_Colombia.

Inicia la semana con altas expectativas. El popular juego de azar, quizá el más posicionado como lo es Baloto y Baloto Revancha, tuvo un nuevo sorteo que tuvo a un jugador cerca de llevarse el enorme premio mayor. A través de Claro Sports, consulte cómo quedaron los resultados.

Resultados Baloto hoy, 6 de julio de 2026

Números ganadores: 02 – 12 – 16 – 27 – 28 – 12

02 – 12 – 16 – 27 – 28 – Nuevo acumulado: $46.800 millones de pesos.

Resultados revancha hoy, 6 de julio de 2026

Números ganadores: 14 – 17 – 31 – 42 – 43 – 02

14 – 17 – 31 – 42 – 43 – Nuevo acumulado: $7.400 millones de pesos.

Resultados de Baloto el 6 de julio

Metodología de Baloto

Para jugar, debe tener en cuenta lo siguiente. Cada línea de juego se compone de cinco números base entre el 1 y 45, además de una súperbalota numerada entre 1 y 16. La finalidad radica en acertar la mayor cantidad de números, hasta que la persona que logre una coincidencia exacta se llevará el premio mayor acumulado. Si no llega a caer, va creciendo hasta que un participante pueda dar en el clavo.

¿Dónde comprar el Baloto?

Hay muchísimos lugares autorizados para la venta de los tiquetes. Van desde comercios de trámites, farmacias, supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio, identificados con el logotipo del juego. Además, la compañía organizadora ha habilitado una plataforma en el sitio web para que las personas se registren y hagan su pronóstico de forma digital.

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