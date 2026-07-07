Resultados de las loterías de Cundinamarca y Tolima: números que cayeron y ganadores | 6 de julio de 2026

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este lunes 6 de julio.

Lotería de Cundinamarca / Foto: Referencial.

La actividad del azar no se detiene. Después del fin de semana, se retoman los sorteos para las principales loterías en el territorio nacional. En Cundinamarca y Tolima hay nuevos ganadores, por lo que en Claro Sports le mostramos todos los resultados de cada premio mayor.

Lotería de Cundinamarca

Sorteo: 4810

4810 Premio mayor: $10.000 millones de pesos.

$10.000 millones de pesos. Número: 8209

8209 Serie: 013

013 Despachado a: Bogotá.

Lotería de Cundinamarca el 6 de julio

Lotería del Tolima

Sorteo: 4177

4177 Premio mayor: $3.500 millones de pesos.

$3.500 millones de pesos. Número: 2318

2318 Serie: 031

Lotería del Tolima el 6 de julio

Resultado de chances hoy

Dorado Mañana: 4446 – 5

4446 – 5 Dorado Tarde: 2910 – 5

2910 – 5 Culona Día: 4855

4855 Culona Noche: 4426

4426 Astro Sol: 8820 – Acuario.

8820 – Acuario. Astro Luna: 9516 – Tauro.

9516 – Tauro. Pijao de Oro: 5140 – 2

5140 – 2 Paisita Día: 4905 – 5

4905 – 5 Paisita Noche: 9723 – Toro.

9723 – Toro. Chontico Día: 0740 – 7

0740 – 7 Chontico Noche: 8941 – 1

8941 – 1 Cafeterito Tarde: 8508 – 0

8508 – 0 Cafeterito Noche: 2014 – 7

2014 – 7 Sinuano Día: 0668 – 3

0668 – 3 Sinuano Noche: 9685 – 9

9685 – 9 Cash Three Día: 756

756 Cash Three Noche: 177

177 Play Four Día: 9792

9792 Play Four Noche: 9066

9066 Samán: 4904

4904 Caribeña Día: 2631 – 6

2631 – 6 Caribeña Noche: 7883 – 3

7883 – 3 Motilón Tarde: 9587 – 5

9587 – 5 Motilón Noche: 0698 – 7

0698 – 7 Fantástica Día: 3533 – 0

3533 – 0 Fantástica Noche: 7750 – 6

7750 – 6 Antioqueñita Día: 8963 – 9

8963 – 9 Antioqueñita Tarde: 2434 – 4

2434 – 4 Evening: 9925

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