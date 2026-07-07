Resultados de las loterías de Cundinamarca y Tolima: números que cayeron y ganadores | 6 de julio de 2026
Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este lunes 6 de julio.
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La actividad del azar no se detiene. Después del fin de semana, se retoman los sorteos para las principales loterías en el territorio nacional. En Cundinamarca y Tolima hay nuevos ganadores, por lo que en Claro Sports le mostramos todos los resultados de cada premio mayor.
Lotería de Cundinamarca
- Sorteo: 4810
- Premio mayor: $10.000 millones de pesos.
- Número: 8209
- Serie: 013
- Despachado a: Bogotá.
Lotería del Tolima
- Sorteo: 4177
- Premio mayor: $3.500 millones de pesos.
- Número: 2318
- Serie: 031
Resultado de chances hoy
- Dorado Mañana: 4446 – 5
- Dorado Tarde: 2910 – 5
- Culona Día: 4855
- Culona Noche: 4426
- Astro Sol: 8820 – Acuario.
- Astro Luna: 9516 – Tauro.
- Pijao de Oro: 5140 – 2
- Paisita Día: 4905 – 5
- Paisita Noche: 9723 – Toro.
- Chontico Día: 0740 – 7
- Chontico Noche: 8941 – 1
- Cafeterito Tarde: 8508 – 0
- Cafeterito Noche: 2014 – 7
- Sinuano Día: 0668 – 3
- Sinuano Noche: 9685 – 9
- Cash Three Día: 756
- Cash Three Noche: 177
- Play Four Día: 9792
- Play Four Noche: 9066
- Samán: 4904
- Caribeña Día: 2631 – 6
- Caribeña Noche: 7883 – 3
- Motilón Tarde: 9587 – 5
- Motilón Noche: 0698 – 7
- Fantástica Día: 3533 – 0
- Fantástica Noche: 7750 – 6
- Antioqueñita Día: 8963 – 9
- Antioqueñita Tarde: 2434 – 4
- Evening: 9925