Resultados de las loterías de Cundinamarca y Tolima: números que cayeron y ganadores | 6 de julio de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este lunes 6 de julio.

Lotería de Cundinamarca
Lotería de Cundinamarca / Foto: Referencial.

La actividad del azar no se detiene. Después del fin de semana, se retoman los sorteos para las principales loterías en el territorio nacional. En Cundinamarca y Tolima hay nuevos ganadores, por lo que en Claro Sports le mostramos todos los resultados de cada premio mayor.

Lotería de Cundinamarca

  • Sorteo: 4810
  • Premio mayor: $10.000 millones de pesos.
  • Número: 8209
  • Serie: 013
  • Despachado a: Bogotá.
Lotería de Cundinamarca el 6 de julio
Lotería de Cundinamarca el 6 de julio

Lotería del Tolima

  • Sorteo: 4177
  • Premio mayor: $3.500 millones de pesos.
  • Número: 2318
  • Serie: 031
Lotería del Tolima el 6 de julio
Lotería del Tolima el 6 de julio

Resultado de chances hoy

  • Dorado Mañana: 4446 – 5
  • Dorado Tarde: 2910 – 5
  • Culona Día: 4855
  • Culona Noche: 4426
  • Astro Sol: 8820 – Acuario.
  • Astro Luna: 9516 – Tauro.
  • Pijao de Oro: 5140 – 2
  • Paisita Día: 4905 – 5
  • Paisita Noche: 9723 – Toro.
  • Chontico Día: 0740 – 7
  • Chontico Noche: 8941 – 1
  • Cafeterito Tarde: 8508 – 0
  • Cafeterito Noche: 2014 – 7
  • Sinuano Día: 0668 – 3
  • Sinuano Noche: 9685 – 9
  • Cash Three Día: 756
  • Cash Three Noche: 177
  • Play Four Día: 9792
  • Play Four Noche: 9066
  • Samán: 4904
  • Caribeña Día: 2631 – 6
  • Caribeña Noche: 7883 – 3
  • Motilón Tarde: 9587 – 5
  • Motilón Noche: 0698 – 7
  • Fantástica Día: 3533 – 0
  • Fantástica Noche: 7750 – 6
  • Antioqueñita Día: 8963 – 9
  • Antioqueñita Tarde: 2434 – 4
  • Evening: 9925

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