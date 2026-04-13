Así les fue a los jugadores de Selección Colombia del 10 al 12 de abril de 2026

Los representantes cafeteros de la más reciente convocatoria tuvieron una buena cantidad de minutos, aunque algunos puntos preocupantes.

Jhon Arias, en un partido de Palmeiras. – Jorge Silva, Reuters.

Este es un momento de vital importancia para los jugadores que aspiran a estar con la Selección Colombia en el Mundial de 2026. Es el tramo final de las temporadas en Europa y el requerimiento de minutos es indispensable, también con las precauciones necesarias de una eventual lesión que pueda llegar a alejar a algún futbolista del gran evento.

Para destacar por lo positivo, Carlos Andrés Gómez anotó gol en Brasil, Jhon Córdoba dio asistencia en Rusia y la mayoría de representantes cafeteros tuvieron oportunidad de competir. Sin embargo, aparecieron situaciones de preocupación como la posible lesión de Ríchard Ríos en Portugal y la expulsión de Jorge Carrascal con Flamengo.

Porteros

Álvaro Montero: Vélez Sarsfield no tuvo acción el fin de semana.

Vélez Sarsfield no tuvo acción el fin de semana. Camilo Vargas: actuó el tiempo completo con Atlas en el empate 0-0 como local frente a Monterrey en la Liga MX.

actuó el tiempo completo con Atlas en el empate 0-0 como local frente a Monterrey en la Liga MX. David Ospina: jugó todo el partido con Atlético Nacional y tuvo culpa directa en ambos goles recibidos durante el triunfo 2-3 sobre Independiente Medellín en la Liga BetPlay Dimayor.

Defensores

Daniel Muñoz: estuvo el compromiso completo con Crystal Palace en la victoria 2-1 sobre Newcastle en la Premier League.

estuvo el compromiso completo con Crystal Palace en la victoria 2-1 sobre Newcastle en la Premier League. Dávinson Sánchez: jugó la totalidad de los minutos con Galatasaray en el empate 1-1 como local frente a Kocaelispor en la Super Lig.

jugó la totalidad de los minutos con Galatasaray en el empate 1-1 como local frente a Kocaelispor en la Super Lig. Déiver Machado: fue titular y estuvo el tiempo completo con Nantes en el empate 0-0 como local frente a Auxerre en la Ligue 1.

fue titular y estuvo el tiempo completo con Nantes en el empate 0-0 como local frente a Auxerre en la Ligue 1. Jhon Lucumí : estuvo todo el tiempo en cancha con Bologna en el triunfo 2-0 sobre Lecce en la Serie A.

: estuvo todo el tiempo en cancha con Bologna en el triunfo 2-0 sobre Lecce en la Serie A. Johan Mojica: jugó el tiempo completo con Mallorca en la victoria 3-0 sobre Rayo Vallecano en LaLiga.

jugó el tiempo completo con Mallorca en la victoria 3-0 sobre Rayo Vallecano en LaLiga. Juan David Cabal: no fue convocado con Juventus en el triunfo 0-1 sobre Atalanta en la Serie A.

no fue convocado con Juventus en el triunfo 0-1 sobre Atalanta en la Serie A. Santiago Arias: jugó todo el partido con Independiente de Avellaneda en el empate 1-1 como visitante frente a Boca Juniors en la Liga Argentina.

jugó todo el partido con Independiente de Avellaneda en el empate 1-1 como visitante frente a Boca Juniors en la Liga Argentina. Yerson Mosquera: fue titular y actuó 72 minutos con Wolverhampton en la derrota 4-0 ante Aston Villa en Premier League.

Centrocampistas

Gustavo Puerta: fue titular y sustituido al 90′ con Racing de Santander en el triunfo 5-1 sobre Almería en LaLiga de Segunda División.

fue titular y sustituido al 90′ con Racing de Santander en el triunfo 5-1 sobre Almería en LaLiga de Segunda División. James Rodríguez: no fue convocado con Minnesota United para la victoria 1-2 sobre San Diego en la MLS.

para la victoria 1-2 sobre San Diego en la MLS. Jéfferson Lerma: jugó todo el partido con Crystal Palace en la victoria 2-1 sobre Newcastle en la Premier League.

jugó todo el partido con Crystal Palace en la victoria 2-1 sobre Newcastle en la Premier League. Jhon Arias: no fue convocado con Palmeiras en el empate 0-0 como visitante frente a Corinthians en el Brasileirao.

no fue convocado con Palmeiras en el empate 0-0 como visitante frente a Corinthians en el Brasileirao. Juan Fernando Quintero: arrancó como suplente e ingresó al 62′ con River Plate en el triunfo 0-2 sobre Racing de Avellaneda en la Liga Argentina.

arrancó como suplente e ingresó al 62′ con River Plate en el triunfo 0-2 sobre Racing de Avellaneda en la Liga Argentina. Kevin Castaño: permaneció en el banquillo con River Plate en el triunfo 0-2 sobre Racing de Avellaneda en la Liga Argentina.

permaneció en el banquillo con River Plate en el triunfo 0-2 sobre Racing de Avellaneda en la Liga Argentina. Ríchard Ríos: fue inicialista, jugó 79 minutos y se retiró con una posible lesión en el triunfo de Benfica 2-0 sobre Nacional en la Primeira Liga.

Atacantes

Carlos Andrés Gómez: jugó el partido entero y anotó gol con Vasco da Gama en el empate 1-1 como visitante frente a Remo en el Brasileirao.

jugó el con Vasco da Gama en el empate 1-1 como visitante frente a Remo en el Brasileirao. Jáminton Campaz: inició en el banquillo e ingresó al 73′ con Rosario Central en la derrota 3-1 ante Huracán en la Liga Argentina.

inició en el banquillo e ingresó al 73′ con Rosario Central en la derrota 3-1 ante Huracán en la Liga Argentina. Jhon Córdoba: obtuvo la totalidad de los minutos y brindó una asistencia con Krasnodar en el empate 1-1 como visitante frente a Zenit en la Liga Premier.

obtuvo la totalidad de los minutos y brindó una asistencia con Krasnodar en el empate 1-1 como visitante frente a Zenit en la Liga Premier. Johan Carbonero: fue titular y jugó 81 minutos con Internacional de Porto Alegre en el empate 0-0 como local frente a Gremio en el Brasileirao.

fue titular y jugó 81 minutos con Internacional de Porto Alegre en el empate 0-0 como local frente a Gremio en el Brasileirao. Jorge Carrascal: empezó como suplente, ingresó al 73′ y fue expulsado con Flamengo en el triunfo 1-2 sobre Fluminense en el Brasileirao.

empezó como suplente, ingresó al 73′ y fue expulsado con Flamengo en el triunfo 1-2 sobre Fluminense en el Brasileirao. Luis Díaz: empezó en el banquillo e ingresó al 60′ con Bayern en la victoria 0-5 sobre St. Pauli en la Bundesliga.

en la victoria 0-5 sobre St. Pauli en la Bundesliga. Luis Javier Suárez: actuó todo el partido con Sporting de Portugal en el triunfo 0-1 sobre Estrela Amadora en la Primeira Liga.

actuó todo el partido con Sporting de Portugal en el triunfo 0-1 sobre Estrela Amadora en la Primeira Liga. Rafael Santos Borré: fue inicialista y estuvo 81 minutos con Internacional de Porto Alegre en el empate 0-0 como local frente a Gremio en el Brasileirao.

Te puede interesar