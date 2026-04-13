¡Un cierre de locura! Los clubes en puestos de Liguilla viven momentos de contrastes

Toluca, Cruz Azul y Chivas han tenido resultados negativos en sus últimos compromisos del certamen

Solo restan tres jornadas del Clausura 2026 de la Liga MX | Imago7/Reuters

La jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX dejó movimientos en la tabla general a falta de tres fechas por disputarse. Los ocho clubes en zona de Liguilla viven momentos distintos en la recta final del torneo, lo que mantiene abierta la pelea por la fase final.

En este escenario, los equipos ubicados en los primeros puestos han alternado resultados en semanas recientes. Mientras algunos suman puntos de forma constante, otros han dejado unidades en el camino, lo que ha provocado cambios en la clasificación y mantiene la disputa por los boletos.

Tigres goleó a Chivas en un duelo con sabor a Liguilla

Tigres recibió a Chivas en el Estadio Universitario y se impuso por marcador de 4-1. El conjunto regiomontano superó al líder del torneo en un partido que enfrentó a dos clubes ubicados en la parte alta de la tabla. El resultado impactó en la dinámica del cierre del campeonato.

Chivas, que se mantiene en el primer lugar, deberá enfrentar a Puebla, Necaxa y Tijuana en las últimas jornadas. El equipo tapatío aún tiene margen en la clasificación, pero el resultado en el Volcán marcó un cambio en su trayectoria reciente.

Cruz Azul y Toluca, a la baja con resultados negativos

Cruz Azul registra cuatro partidos sin ganar en el torneo, con empates ante Pumas, Mazatlán y América, además de una derrota frente a Pachuca. El equipo de La Noria frenó una racha de 11 encuentros sin perder y ahora suma semanas sin conseguir un triunfo.

Toluca también ha dejado puntos en jornadas recientes. En la fecha 14 empató 1-1 ante Atlético de San Luis tras recibir un gol en el cierre del partido. Los Diablos acumulan cuatro encuentros sin victoria, con resultados ante Querétaro, Pachuca y Atlas dentro de ese periodo.

Pachuca y Pumas pasan por su mejor momento en el Clausura 2026

Pachuca llega a la recta final con seis partidos sin perder, con cuatro victorias y dos empates. El conjunto hidalguense logró resultados ante Cruz Azul y Santos, lo que le permitió escalar posiciones en la tabla.

Pumas también mantiene una racha sin derrotas, con cinco encuentros en esa condición. El equipo universitario sumó un empate ante La Máquina, una victoria frente al América y otro empate contra Chivas, lo que lo mantiene en la pelea por la Liguilla.

América, a la orilla de la eliminación en el torneo

América se ubica en la séptima posición con 19 puntos y suma tres empates consecutivos. El conjunto capitalino no gana desde la jornada 11, cuando venció a Mazatlán, y ha dejado puntos en sus últimos compromisos.

El equipo también empató ante Cruz Azul en el Estadio Azteca, resultado que mantiene la presión en la tabla. Con tres fechas por disputarse, América necesita sumar para asegurar su lugar en la fase final del torneo.

Atlas, en zona de Liguilla sin sumar victorias en sus últimos cinco partidos

Atlas ocupa la octava posición del Clausura 2026 y mantiene el último boleto a la Liguilla. El equipo suma cinco partidos sin victoria, con tres empates y dos derrotas en ese lapso, lo que ha complicado su posición en la tabla.

En las últimas jornadas, Atlas enfrentará a Santos, Tigres y América. El cierre del calendario será clave para definir si el equipo logra mantenerse en puestos de Liguilla, en un contexto donde nueve clubes aún aspiran a la fase final y solo Santos Laguna está eliminado.

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