Almada revela que el América busca cuatro o cinco refuerzos “para ser un equipo protagonista”

Asegura que sabe cual es la exigencia que hay en el club. Menciona que buscará obtener los resultados que sean del agrado del aficionado

El uruguayo espera cuatro o cinco refuerzos en el club | Imago7

Las Águilas del América inician una nueva etapa con Guillermo Almada al frente, después de la salida del cuerpo técnico liderado por André Jardine. El entrenador uruguayo ha trabajado en los últimos días con el plantel para conocer la disposición de los jugadores, afinar detalles en la pretemporada y sentar las bases de lo que será su estrategia en el Apertura 2026. La meta es clara: consolidar un equipo protagonista que compita al máximo nivel en cada torneo y mantenga la identidad de un club de la magnitud del cuadro azulcrema.

El timonel destacó la buena recepción que ha tenido tanto del plantel como del cuerpo directivo. “Nos han recibido muy bien, nos sentimos muy a gusto, con mucho placer y mucho gusto, y hemos visto sobre todo la disposición de los futbolistas, que es lo más importante“, comentó el técnico uruguayo en palabras para TUDN.

El entrenador reconoció la importancia de estar al frente de un equipo con la magnitud mediática del América. “Sabemos todo lo que representa ser el nivel del América, encontramos un plantel con mucha ilusión, con muchas ganas y disposición, con hambre deportiva“, explicó.

El entrenador también comparó su enfoque con el proceso anterior dirigido por André Jardine. “Son ideas distintas, ni más ni mejor. El objetivo sigue siendo ser un equipo protagonista, llevar la responsabilidad del partido, salir a buscar permanentemente e intentar ganar, sabiendo defender y buscando distintas variantes en el juego”, afirmó. Reconoció los logros de su antecesor, pero remarcó que la llegada de un nuevo cuerpo técnico implica nuevos objetivos y desafíos tanto colectivos como individuales.

En cuanto a refuerzos y jóvenes talentos, Almada señaló que la directiva trabaja en mantener la discreción para no afectar negociaciones. “Las posiciones las sabemos internamente. La idea es traer entre cuatro y cinco refuerzos para tener un equipo protagonista“, comentó. Sobre los jóvenes, agregó: “Aquí no juega la edad, sino el rendimiento colectivo e individual. En la medida que veamos que están a un nivel superior, les abriremos la puerta”.

Almada también habló del estado físico del equipo y de la gestión de cargas. “Felizmente, hemos tomado muchas precauciones previo a los entrenamientos y no hemos sufrido percances graves. Hemos recuperado a Henry y se trabaja para que otros jugadores como Malagón y Dávila lleguen en óptimas condiciones“, aseguró, destacando la planificación en la pretemporada.

Sobre la preparación realizada en España, el estratega explicó que la elección de los centros de entrenamiento respondió a la disponibilidad de instalaciones de alto rendimiento. “Conocíamos Málaga como centro de alto rendimiento y salió a la perfección. Tengo esperanza de que lo que estamos viendo en la cancha refleje la planificación hecha, incluso con algunas ausencias“, declaró.

Finalmente, Almada subrayó su compromiso personal y los objetivos que persigue con el América. “Tengo claro cuáles son los objetivos del club: tratar de ganar y que la gente se sienta identificada con un club que debe ser protagonista en todos los partidos. La realidad es que hay que ganar. Cualquier situación que queramos ganar debemos demostrarla dentro de la cancha, porque con palabras no se ganan los partidos ni los torneos”, concluyó.

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