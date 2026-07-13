Resultados de chances y loterías: números que cayeron y ganadores | 12 de julio de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Todos los detalles de lo sucedido con los chances y las loterías, los encuentra en Claro Sports todos los días

Resultado de loterías y chances en Colombia para el 9 de julio de 2026.
Resultado de loterías y chances en Colombia | Foto: Referencial

Mientras todos los colombianos disfrutan a su manera del nuevo puente festino, en conmemoración a la Virgen de Chiquinquirá, este lunes 13 de julio del 2026, se sortearon varias loterías y chances; por tal motivo en Claro Sports les traemos los resultados y números ganadores de este domingo 12.

Resultados de chances y loterías de este domingo 12 de julio del 2026

Dorado
Noche 4751 – La 5ta 8

Culona
Día 1352 – Noche 9517

Astro Luna
3574 – Signo Capricornio

Pijao de Oro
7051 – La 5ta 3

Paisita
Día 0579 – La 5ta 5 – Noche 0467 – León

Chontico
Día 4189 – La 5ta 6 – Noche 8311 – La 5ta 0

Cafeterito
Noche 1085 – La 5ta 0

Sinuano
Día 3595 – La 5ta 9 – Noche 7575 – La 5ta 0

Cash Three
Día 490 – Noche 118

Play Four
Día 6823 – Noche 3818

Samán
Día 6480

Caribeña
Día 3385 – La 5ta 5 – Noche 0198 – La 5ta 0

Motilón
Tarde 7651 – La 5ta 5 – Noche 0420 – La 5ta 5

Fantástica
Noche 6966 – La 5ta 3

Antioqueñita
Día 4741 – La 5ta 2 – Tarde 4004 – La 5ta 2

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