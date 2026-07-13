Resultados de chances y loterías: números que cayeron y ganadores | 12 de julio de 2026
Todos los detalles de lo sucedido con los chances y las loterías, los encuentra en Claro Sports todos los días
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Mientras todos los colombianos disfrutan a su manera del nuevo puente festino, en conmemoración a la Virgen de Chiquinquirá, este lunes 13 de julio del 2026, se sortearon varias loterías y chances; por tal motivo en Claro Sports les traemos los resultados y números ganadores de este domingo 12.
Resultados de chances y loterías de este domingo 12 de julio del 2026
Dorado
Noche 4751 – La 5ta 8
Culona
Día 1352 – Noche 9517
Astro Luna
3574 – Signo Capricornio
Pijao de Oro
7051 – La 5ta 3
Paisita
Día 0579 – La 5ta 5 – Noche 0467 – León
Chontico
Día 4189 – La 5ta 6 – Noche 8311 – La 5ta 0
Cafeterito
Noche 1085 – La 5ta 0
Sinuano
Día 3595 – La 5ta 9 – Noche 7575 – La 5ta 0
Cash Three
Día 490 – Noche 118
Play Four
Día 6823 – Noche 3818
Samán
Día 6480
Caribeña
Día 3385 – La 5ta 5 – Noche 0198 – La 5ta 0
Motilón
Tarde 7651 – La 5ta 5 – Noche 0420 – La 5ta 5
Fantástica
Noche 6966 – La 5ta 3
Antioqueñita
Día 4741 – La 5ta 2 – Tarde 4004 – La 5ta 2