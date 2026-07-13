Resultados de chances y loterías: números que cayeron y ganadores | 12 de julio de 2026

Todos los detalles de lo sucedido con los chances y las loterías, los encuentra en Claro Sports todos los días

Resultado de loterías y chances en Colombia | Foto: Referencial

Mientras todos los colombianos disfrutan a su manera del nuevo puente festino, en conmemoración a la Virgen de Chiquinquirá, este lunes 13 de julio del 2026, se sortearon varias loterías y chances; por tal motivo en Claro Sports les traemos los resultados y números ganadores de este domingo 12.

Resultados de chances y loterías de este domingo 12 de julio del 2026

Dorado

Noche 4751 – La 5ta 8

Culona

Día 1352 – Noche 9517

Astro Luna

3574 – Signo Capricornio

Pijao de Oro

7051 – La 5ta 3

Paisita

Día 0579 – La 5ta 5 – Noche 0467 – León

Chontico

Día 4189 – La 5ta 6 – Noche 8311 – La 5ta 0

Cafeterito

Noche 1085 – La 5ta 0

Sinuano

Día 3595 – La 5ta 9 – Noche 7575 – La 5ta 0

Cash Three

Día 490 – Noche 118

Play Four

Día 6823 – Noche 3818

Samán

Día 6480

Caribeña

Día 3385 – La 5ta 5 – Noche 0198 – La 5ta 0

Motilón

Tarde 7651 – La 5ta 5 – Noche 0420 – La 5ta 5

Fantástica

Noche 6966 – La 5ta 3

Antioqueñita

Día 4741 – La 5ta 2 – Tarde 4004 – La 5ta 2

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