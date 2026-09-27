Resultados de loterías de Boyacá y Cauca: números que cayeron y ganadores | 26 de septiembre de 2026

El sábado siempre es un día que genera mucha atención en los juegos de azar por los enormes premios mayores.

Resultados. – Lotería de Boyacá.

Como todos los sábados, este último del mes de septiembre fue uno muy importante para los propósitos de los juegos de azar en Colombia. El gran plan de premios que ofrece la Lotería de Boyacá siempre genera una expectativa enorme, apuntando al objetivo mayor y a la interesante variedad de secos. Además, hubo el sorteo de los diferentes chances con sus distintas modalidades.

Lotería de Boyacá

Resultados. – Lotería de Boyacá.

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Lotería de Cauca

Resultados. – Lotería de Cauca.

Resultados de chances

Pick 4: 9224

9224 Pick 3: 961

961 Cafeterito Noche: 6556-9

6556-9 Astro Luna: 2984 – Tauro

2984 – Tauro Sinuano Noche: 8598-7

8598-7 Caribeña Noche: 7613

7613 Dorado Noche: 8370-0

8370-0 Chontico Noche: 9807-0

9807-0 Motilón Noche: 4770-9

4770-9 Pijao de Oro: 3280-7

3280-7 Fantástica Noche: 5121-8

5121-8 Culona Noche: 6694

6694 Paisita Noche: 6403

¿Qué hacer si gana un premio de lotería en Colombia?

El procedimiento de cobro puede ser distinto según el juego de azar en el que se participó, ya que cada compañía puede tener distintos lineamientos. Los pasos para reclamar un premio están consignados en el reglamento específico del juego, que suele estar impreso en el reverso del billete y también en el sitio web oficial.

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Lo que se suele ver es que los organizadores definen un tope que se puede cobrar en cualquier punto de venta autorizado. Si se supera el límite, la persona deberá cumplir con otros requisitos como documentación o visita a una oficina especializada para dar trámite bajo cierto protocolos de seguridad y liquidación de impuestos.

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