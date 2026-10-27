Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 26 de octubre de 2026

Puede que usted sea un feliz ganador de un jugoso premio, pero aún no lo sabe, por tal motivo debe consultar Claro Sports.

Estrategia Baloto | Baloto Oficial.

Nuevamente se jugó en Colombia el Baloto y Revancha, tal vez la lotería más importante del país. Por tal motivo en Claro Sports les traemos todos los detalles de lo que fue su sorteo de este lunes, 26 de octubre del 2026. Consulte esta página y revise sus tiquetes, puede ser un nuevo millonario pero aún lo desconoce.

Resultados del Baloto hoy, 26 de octubre de 2026

Números ganadores: 17 – 25 – 30 – 33 – 35 – 07.

17 – 25 – 30 – 33 – 35 – Nuevo acumulado: $17.600 millones de pesos.

Resultados del Revancha hoy, 26 de octubre de 2026

Números ganadores: 15 – 17 – 23 – 28 – 42 – 09.

15 – 17 – 23 – 28 – 42 – Nuevo acumulado: $4.200 millones de pesos.

Buenos días ✨🍀 Estos son los #Resultados del sorteo N° 2.727 de #BalotoRevancha, N° 630 de #MiLoto y el N° 230 de #ColorLoto del lunes 26 de octubre.



¡39.749 ganadores en total!



🎟️ ¿Serás el próximo afortunado? Juega en línea aquí https://t.co/92kTZinXT0 pic.twitter.com/hUGhPPcgNf — Baloto (@Baloto_Colombia) October 27, 2026

Dinámica para jugar Baloto y Revancha

Para usted entrar a la disputa del sorteo, solo debe elegir cinco números entre 1 y 45 y una superbalota del 1 al 16. Entre más números logre atinar, sin duda, más dinero ganará usted en el sorteo. En caso de atinarle a todas las cifras, se podrá llevar el gran premio mayor acumulado que crece continuamente hasta que alguien lo gane. De todos modos, tiene la opción de pagar un valor adicional para jugar Revancha y duplicar las oportunidades con el mismo cartón. Además que el sistema le arroje los números de su tiquete de manera aleatoria.

¿Dónde comprar tiquetes de Baloto?

El usuario y seguidor de esta lotería puede adquirir el tiquete de Baloto en varios establecimientos autorizados. Usted puede comprarlo en comercios de trámites, farmacias, supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio que estén debidamente identificadas con el logotipo del juego. El sistema permite registrarse en la plataforma en línea para realizar el pronóstico de forma digital aleatorio.

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