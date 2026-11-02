Resultados de los chances y las loterías: números que cayeron y ganadores | 1 de noviembre de 2026
Un nuevo inicio de semana y en Claro Sports les traemos todo lo referente a la actualidad en el país.
Los resultados de los chances y las loterías cumplen un papel fundamental en la actualidad colombiana. Miles de personas en el país están pendientes de los números que cayeron de los diferentes sorteos. Por tal motivo en Claro Sports le dedicamos un pasaje a lo sucedido este domingo 1 de noviembre del 2026.
Resultados de chances y loterías en Colombia: 1 de noviembre del 2026
Dorado
Noche 7215 – La 5ta 5
Culona
Día 7729 – Noche 5344
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Pijao de Oro
7526 – La 5ta 3
Astro Luna
8882 – Signo Virgo
Paisita
Día 9588 – La 5ta 0 – Noche 9026 – Toro
Chontico
Día 7422 – La 5ta 7 – Noche 7059 – La 5ta 7
Cafeterito
Noche 5904 – La 5ta 9
Sinuano
Día 3270 – La 5ta 4 – Noche 5192 – La 5ta 3
Cash Three
Día 123 – Noche 549
Play Four
Día 0928 – Noche 7401
Samán
Día 1182
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Caribeña
Día 6834 – La 5ta 5 – Noche 3572 – La 5ta 8
Motilón
Tarde 2982 – La 5ta 1 – Noche 1275 – La 5ta 8
Fantástica
Noche 5889 – La 5ta 1
Antioqueñita
Día 5367 – La 5ta 1 – Tarde 0759 – La 5ta 3
Evening
0829