Resultados de los chances y las loterías: números que cayeron y ganadores | 1 de noviembre de 2026

Un nuevo inicio de semana y en Claro Sports les traemos todo lo referente a la actualidad en el país.

Chontico Noche Loterías / Chontico.

Los resultados de los chances y las loterías cumplen un papel fundamental en la actualidad colombiana. Miles de personas en el país están pendientes de los números que cayeron de los diferentes sorteos. Por tal motivo en Claro Sports le dedicamos un pasaje a lo sucedido este domingo 1 de noviembre del 2026.

Resultados de chances y loterías en Colombia: 1 de noviembre del 2026

Dorado

Noche 7215 – La 5ta 5

Culona

Día 7729 – Noche 5344

Pijao de Oro

7526 – La 5ta 3

Astro Luna

8882 – Signo Virgo

Paisita

Día 9588 – La 5ta 0 – Noche 9026 – Toro

Chontico

Día 7422 – La 5ta 7 – Noche 7059 – La 5ta 7

Cafeterito

Noche 5904 – La 5ta 9

Sinuano

Día 3270 – La 5ta 4 – Noche 5192 – La 5ta 3

Cash Three

Día 123 – Noche 549

Play Four

Día 0928 – Noche 7401

Samán

Día 1182

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Caribeña

Día 6834 – La 5ta 5 – Noche 3572 – La 5ta 8

Motilón

Tarde 2982 – La 5ta 1 – Noche 1275 – La 5ta 8

Fantástica

Noche 5889 – La 5ta 1

Antioqueñita

Día 5367 – La 5ta 1 – Tarde 0759 – La 5ta 3

Evening

0829

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