Once Caldas le da una noche de terror a Santa Fe y avanza a la semifinal de la Copa BetPlay Dimayor 2026

El Blanco Blanco hizo un juego inteligente en Bogotá y ahora se preparará para enfrentarse a Atlético Nacional.

Jugadores de Once Caldas celebran un gol. – Vizzor Image.

Aunque el objetivo primordial de varios equipos es clasificar a los cuadrangulares del campeonato liguero, algunos también dedican su atención a la Copa BetPlay Dimayor 2026. La única serie de cuartos de final que faltaba por definirse era entre Santa Fe y Once Caldas, a partido único y en el Estadio Metropolitano de Techo. Este domingo fue la ocasión para que alguno de los dos avanzara a la semifinal frente a Atlético Nacional.

Se vio un juego entretenido y con oportunidades de gol desde el inicio. Felipe Gómez fue el primero en acercar a la visita con un disparo fortísimo que exigió la estirada de Wéibmar Asprilla. Los locales respondieron en un tiro de esquina que llegó para el cabezazo de Iván Scarpeta y Joan Parra salvó con una atrapada impresionante sobre la línea. Había poco filtro en el medio.

El vértigo hizo que la aparición de las anotaciones fuera cuestión de tiempo y el Blanco Blanco aprovechó para irse adelante en el marcador. Jefry Zapata se armó de inspirada habilidad para avanzar, dejar a varios rivales en el camino y poner un pase al espacio para que Jáder Quiñones la picara por encima del guardameta al minuto 34. El cuadro caldense se iba al frente y lanzaba un baldado de agua fría sobre la afición Cardenal.

La urgencia de Santa Fe de cara al segundo tiempo era inmediata y era previsible que la visita tomara más precauciones en defensa para asegurar la ventaja mínima que le estaba dando el paso a la siguiente instancia. El equipo bogotano salió decidido a intensificar su fase ofensiva, evitando el trámite en el medio y recurriendo más a pases largos para que los delanteros corrieran a espalda de los zagueros rivales.

Esa necesidad del Cardenal terminó abriendo espacios atrás y Once Caldas entendió que podía esperar por sus oportunidades con miras a ampliar la distancia con transiciones veloces. Esa dinámica trajo una especial relevancia de Michael Barrios, quien era constantemente buscado por sus compañeros para emprender cabalgatas y meter estrés en los retrocesos del contrario.

En una de esas acciones a carrera, los zagueros locales quedaron rezagados y Barrios tuvo tranquilidad para entender que tenía mejores opciones que una aventura individual. Vio corriendo a Gómez y puso un pase al espacio con el que el delantero fusiló y colocó el 0-2 definitivo al 81′. Con tan poco tiempo por delante, Once Caldas solamente tuvo que hacer control en el tramo final para celebrar su paso a la semifinal, que sí será con partidos de ida y vuelta.

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