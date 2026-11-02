¡Cruz Azul lanza advertencia! Huiqui se declara candidato al título y apunta al liderato frente a Chivas

El entrenador de La Máquina asegura que la competencia interna por la titularidad en la portería se encuentra abierta entre Kevin Mier y Andrés Gudiño

Huiqui apunta al liderato del Apertura 2026 | Imago7

Cruz Azul levantó la mano como candidato al título del Apertura 2026 de la Liga MX. Después de vencer 2-1 a León en el Estadio Azteca, Joel Huiqui, director técnico de La Máquina, aseguró que su equipo tiene los argumentos futbolísticos para competir por el campeonato y reconoció que uno de sus principales objetivos es conquistar el liderato general en la jornada 17, cuando enfrente a Chivas en el cierre de la fase regular.

“Creo que los dos equipos o los tres que estamos compitiendo en la punta han hecho un gran torneo, una gran campaña, entonces la diferencia es mínima. Hay un par de goles a favor y en contra y demás. Esperemos que se pueda cerrar o definir antes, en la jornada 16 o si es la 17, bueno, esperaremos enfrentar a un rival también complicado como el de hoy para poder aspirar al liderato, que es una de las primeras potencias, creo que estaremos muy cerca de poder lograrlo”, comentó al término del encuentro.

La victoria ante León permitió que el conjunto cementero alcanzara los 29 puntos, los mismos que América y Chivas, aunque la diferencia de goles mantiene a los cementeros en la tercera posición de la tabla general. Huiqui destacó el ritmo que ha encontrado su equipo durante las últimas jornadas y consideró que los resultados les permiten mantener sus aspiraciones de terminar en lo más alto de la clasificación.

“Está cerrado el cierre del torneo, sobre todo pensando en el liderato, y sí ha sido un poco complejo. Hay una lucha, una guerra importante por los otros puestos. Pero bueno, gracias al esfuerzo de los compañeros, de los muchachos, llevamos 12 puntos ahí muy marcados en un buen ritmo de juego. Nos ha permitido estar mucho más cerca de poder estar en el liderato“, declaró el entrenador, quien reconoció que los tres equipos de la parte alta han realizado campañas similares y que la diferencia podría definirse por los goles a favor y en contra.

Huiqui no sabe si Cruz Azul es mejor que América y Chivas, pero sí el que mejor trabaja

A pesar del triple empate en la clasificación, Joel Huiqui evitó colocar a Cruz Azul por encima de América y Chivas, pues considera que esa condición debe demostrarse dentro del terreno de juego. Sin embargo, defendió el crecimiento de sus futbolistas y el trabajo que han realizado para llegar a las últimas jornadas con posibilidades de conquistar el primer puesto.

“Yo sí creo que somos un equipo en el cual hemos madurado, hemos cerrado mucho mejor el torneo. Hemos encontrado un ritmo de juego, un ritmo ganador que eso es bien complicado. No me considero el mejor, pero sí me considero el que más trabaja, el que más intenta demostrar siempre dentro del campo imponiendo ese ADN que tiene el equipo”, expresó Huiqui, antes de dejar clara su postura sobre las aspiraciones de La Máquina: “Para mí, Cruz Azul es un candidato para el título porque lo ha demostrado en el torneo, tiene grandes jugadores y esperemos que podamos cerrar mucho mejor y conseguirlo”.

No obstante, el estratega reconoció que su equipo todavía tiene aspectos por corregir, particularmente en el control de los encuentros. Huiqui explicó que Cruz Azul tuvo oportunidades para colocarse 3-0 ante León, pero la falta de contundencia permitió que el rival descontara y comprometiera el resultado. “Lo que creo que nos hace falta es a lo mejor controlar mejor los partidos”, señaló, además de reconocer que el desgaste físico y la presión del adversario provocaron que sus jugadores retrocedieran durante los minutos finales.

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Joel Huiqui deja abierta la competencia interna en la portería de Cruz Azul

Otro de los aspectos que destacó Huiqui fue la competencia por la titularidad en la portería entre Kevin y Andrés. El entrenador aseguró que cuenta con los dos mejores guardametas de México, desde su perspectiva personal, y explicó que la calidad de ambos representa una ventaja para el cuerpo técnico. “Nos sentimos orgullosos de tener a dos grandes porteros”, expresó, tras reconocer la trayectoria del arquero mexicano y la aportación del colombiano, quien también ha formado parte de los títulos conquistados por la institución.

La competencia interna también se refleja en el mediocampo, donde Andrés Montaño atraviesa un momento importante después de marcar en cinco partidos consecutivos, mientras que José Paradela volvió a tener participación y consiguió anotar frente a León. Joel explicó que la cantidad de alternativas obliga al cuerpo técnico a realizar ajustes según las características de cada rival. “Combinarlos a todos es imposible, pero sí darles esa rotación, esas variantes dependiendo de lo que requiere también el rival”, puntualizó.

Con la clasificación a la fase final entre sus objetivos, Cruz Azul buscará aprovechar las últimas dos jornadas para superar a América y Chivas en la tabla general. Huiqui espera que la disputa por el liderato pueda resolverse antes de la fecha 17, aunque sabe que el enfrentamiento contra el Rebaño Sagrado podría resultar determinante. “Esperaremos enfrentar a un rival también complicado como el de hoy para poder aspirar al liderato”, concluyó el entrenador, quien confía en que La Máquina mantenga su ritmo y llegue a la Liguilla como uno de los aspirantes al campeonato.